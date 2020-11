Koh Lanta : pourquoi de nombreux téléspectateurs veulent voir Alexandra sur les poteaux ?

Plus les semaines passent, plus la finale de Koh Lanta – Les 4 Terres approche. S’ils sont huit actuellement encore en course, ils ne seront plus que six dès ce soir. L’épreuve de l’orientation approche (ils seront cinq) avant celle des poteaux, celle que chaque participant veut atteindre. Et parmi les candidats favoris des téléspectateurs, nous pouvons sans mal parler d’Alexandra qui reçoit chaque vendredi des centaines de commentaires élogieux (même si quelques critiques sexistes se font malheureusement entendre). Alors pourquoi cette surprenante maman est-elle à ce point plébiscitée par les internautes ?

Un parcours initiatique digne d’un film

L’aventure d’Alexandra dans Koh Lanta a tout d’un film tant elle suit un schéma classique mais ô combien intéressant. Lorsque nous avons découvert cette candidate issue de l’équipe du Grand Est, elle était extrêmement fragilisée. Sans voix et malade, elle s’est retrouvée avec son équipe sur l’îlot de l’exil après leur défaite à l’épreuve de confort. Les téléspectateurs ont appris à connaître une femme qui se présentait comme une Wonder Woman des temps modernes mais qui commençait bien mal l’aventure. Critiquée par une Hadja qui se considérait comme une vraie battante (et qui la voyait comme un boulet), Alexandra a réussi à attirer la sympathie des téléspectateurs.

Et finalement, sur les épreuves d’immunité, sa maladie était oubliée. Impressionnante de rigueur et de talent, elle a survolé plusieurs de ces épreuves. Et c’est en très grande partie grâce à elle que son équipe a pu repartir à chaque fois avec le précieux totem synonyme d’immunité. De candidate fragile à bulldozer sur les épreuves, il n’y a qu’un pas qu’Alexandra a pris. D’abord décriée, elle a réussi à faire taire les mauvaises langues – du côté des internautes, mais aussi des aventuriers.

Plus de la moitié des épreuves remportée par Alexandra

Les téléspectateurs aiment voir des candidats forts dans Koh Lanta. Avec Alexandra, ils son servis. En équipe ou seule, la jeune femme a remporté plus de la moitié des épreuves auxquelles elle a participé. Son duo avec Loïc la semaine prochaine était le préféré des internautes et ils sont repartis tous les deux avec le totem d’immunité. Ce soir, deux candidats seront éliminés et quelque chose nous dit d’après les premières images qu’Alexandra a de grandes chances de repartir une nouvelle fois avec le totem, puisqu’il s’agira vraisemblablement d’une épreuve de réflexion et d’agilité, les gros points forts de la maman.

D’après les commentaires que nous avons pu voir sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs apprécient en outre la personnalité de la candidate, elle qui ne se mêle pas à des alliances et qui semble complètement dans son monde. Et si c’était ça finalement le secret de la réussite ? Chaque année, un candidat parvient à aller trop loin dans l’aventure sans mener des alliances particulières. Si Alexandra est très proche d’un Loïc avec lequel elle a commencé l’aventure, elle ne le suit pas aveuglement dans ses stratégies. La preuve, elle a refusé de voter contre Brice car ce dernier avait souhaité protégé Jodie, son amie, au conseil précédent.

Alexandra peut-elle remporter cette nouvelle édition ?

On serait tenté de répondre par l’affirmative à cette question. Alexandra remplit plusieurs cases indispensables à l’aventure. Forte dans les épreuves mais suffisamment humble pour ne pas être vue comme un danger, elle sait se rendre indispensable sur la vie du camp, elle qui ramène beaucoup de nourriture (elle disait préféré chercher du manioc plutôt qu’un collier d’immunité). Son côté hyperactif pourrait lui être utile dans l’épreuve de l’orientation, même si elle devra s’apaiser pour espérer remporter celle des poteaux. Mais la jeune femme nous a prouvé à plusieurs reprises à quel point elle pouvait, rien qu’à la force de son mental, se surpasser. La retrouver en finale face à Denis Brogniart ne serait pas surprenant.

Il ne nous reste plus qu’à attendre quelques petites semaines pour savoir qui repartira avec le chèque de 100 000 euros. Entre le mental de Loïc, la force tranquille de Lola ou encore les compétences d’un Dorian, le parcours ne sera pas de tout repos pour Alexandra, même si ses nombreux fans sont persuadés qu’elle a toutes les capacités nécessaires pour terminer en tête.