Koh Lanta serait une émission catastrophique, découvrez les révélations du fils d’un ancien candidat

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’émission Koh Lanta est encore une fois au coeur d’une polémique grave, et celle-ci pourrait bien enfler pendant très longtemps. En effet, le présentateur de l’émission de TF1, Denis Brogniart, ne prend pas toujours la parole sur les coulisses de l’émission, et cela pourrait lui jouer des tours.

On a pu avoir connaissance de certaines actions qui se sont déroulées dans le cadre de la préparation du programme, et certains téléspectateurs ne verront plus jamais le programme de la même façon en apprenant la nouvelle. Bien que le programme soit encore très apprécié par les français, il est aujourd’hui mis à mal par le fils d’un ancien candidat !

🚨La saison #KohLanta All Stars se déroulera également en Polynésie Française mais dans les îles Marquises !! ❤️🏝 pic.twitter.com/ANNCwkmHCD — Koh-Lanta France (@KohLanta_Fr) January 22, 2021

Koh-Lanta : le fils de Kunle balance tout sur le programme, c’est un vrai scandale sur les réseaux sociaux !

C’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu apprendre une nouvelle terrible concernant le programme Koh Lanta. Personne ne s’attendait à ce qu’un candidat datant de sa participation à l’année 2010 ne fasse reparler de lui avec des nouvelles aussi fracassantes. En effet, on avait pu voir Kunle à l’antenne il y a maintenant plus de 10 ans, et certains téléspectateurs avaient même oublié sa participation à Koh Lanta, laissant place à d’autres candidats qui sont quant à eux beaucoup plus populaires, c’est le moins que l’on puisse dire.

Le jeune homme, qui ne s’exprime que rarement sur les réseaux sociaux, a cette fois-ci décidé de tout balancer même si cela ne plaira pas à tout le monde. Présent sur le réseau social Twitter, il en a profité pour rappeler à tous la participation de son père à Koh Lanta, et les réactions ne se sont pas faites attendre très longtemps.

Ce soir c'est le retour de #KohLanta, c'est aussi le retour de Claude 8 ans plus tard. Stratégies, épreuves, survie, recordman de victoires individuelles sur Koh Lanta, 2 finales en 2 participations, et bouffe des bananes en cachette avec Kunlé. Point faible: trop fort. pic.twitter.com/Enzo83DB95 — Seklaussina (@Seklaussina) February 21, 2020

En effet, il a décidé de sortir du silence et de s’expliquer sur une scène mythique du programme qui s’est déroulé il y a quelques années. A l’époque, le jeune homme avait eu la chance de pouvoir intervenir dans Koh Lanta pendant de très courts instants. Son père avait pu gagner une épreuve de confort très importante : il pouvait choisir d’appeler un proche de son choix, mais rien ne s’est passé comme prévu malheureusement. Alors qu’il avait décidé d’appeler son fils à qui il n’avait pas pu parler depuis déjà plusieurs jours, ce dernier n’a pas été très courtois au téléphone, et il s’en explique sur les réseaux sociaux.

Koh-Lanta : comment sont contactés les proches lors des épreuves de confort ?

Comme il le souligne dans sa publication sur Twitter, à l’époque il ne vivait pas avec son père, et pour être totalement honnête il ne savait même pas qu’il allait participer à Koh Lanta aux côtés de Denis Brogniart et d’autres aventuriers.

ptdrrr vraiment le moment le plus honteux de ma vie j’étais débile c’est grv, mon daron il a dû être baaad yomb de m’avoir appelé mdrrr pic.twitter.com/kzHC7Wqrsn — Lateefinho 🇱🇦🇳🇬 (@BdvLateef) January 19, 2021

On ne peut donc qu’imaginer sa grosse surprise quand il a eu l’occasion de parler à son père au téléphone : il ne s’attendait pas à recevoir un coup de fil de sa part ! Au moment de l’appel, comme il l’a souligné, il était en train de dormir et ne pensait pas qu’un appel l’attendait à l’autre bout du monde.

Pour se faire pardonner de son action, il a avoué sur Twitter qu’il était néanmoins prêt à participer à son tour à Koh Lanta pour pouvoir appeler son père et s’excuser devant des millions de français. D’autres téléspectateurs regrettent que le jeune homme n’ait pas été prévenu avant : cela aurait été très différent pour lui !