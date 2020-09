Koh Lanta : tour d’horizon de ces couples formés grâce à l’émission ! Sont-ils toujours ensemble ?

View this post on Instagram

Pour info avec Benoît nous ne connaissons pas encore le sexe du bébé. Nous le connaîtrons que en octobre pour la deuxième échographie et cette année nous allons faire quelque chose de différent ! Notre sage femme écrira le sexe du bébé sur un papier et nous le donnerons directement à la décoratrice de notre Gender Reavel Parties sans même le regarder (oui, oui, nous allons résister). Le lendemain on découvrira le sexe de notre bébé avec nos meilleurs amis, notre famille et Juliann. Tous ensemble ! C’est hyper important et excitant pour nous de faire ça même si j’avoue que le fait de ne pas encore savoir si ça sera il ou elle nous perturbe un peu, on a du mal à réaliser.. peut être que le troisième on essayera même de garder la surprise pour la naissance, ça doit être une sensation incroyable mais pas pour cette fois aha ! Et vous comment avez vous vécu l’annonce du sexe de votre bébé ? 😘