Koh Lanta : une ancienne candidate de l’île des héros échappe à la mort et révèle tout !

Après sa participation à l’édition de Koh Lanta qui a été diffusée sur TF1 du 21 février au 5 juin, une aventurière parle de ce qu’elle a vécu et qui a failli causer sa mort. Alors que la diffusion de la saison 21 se poursuit sur la première chaîne française, Koh Lanta ne cesse de faire parler de lui.

Charlotte victime d’un accident, elle a failli mourir

Charlotte est bien connue des téléspectateurs de cette émission. Alors qu’elle passe des moments inoubliables en Guadeloupe, qui n’est pas concernée par le confinement annoncé il y a quelques jours par le président de la république, l’ancienne candidate de ce jeu d’aventure a décidé de se confier sur la situation qu’elle a vécue après sa participation à Koh Lanta. C’est sur son compte Instagram ce 3 novembre que la jeune femme a fait savoir qu’elle a failli mourir. Ces événements malheureux avaient eu lieu à la Pointe des Châteaux située à l’est de Grande-Terre alors qu’elle était en pleine balade avec son amie Marion. L’apprentie Robinson se trouvait sur un rocher lorsqu’elle a été emportée par une vague. Le courant des eaux l’a entrainé dans un trou entre des rochers jusqu’à ce qu’elle ne soit plus visible par son amie qui l’accompagnait.

Voir cette publication sur Instagram Swipe right pour voir la réalité 🦑 Une publication partagée par Cha Caron (@charlotte_kohlanta) le 2 Nov. 2020 à 7 :17 PST

Charlotte a confié aux abonnés de sa page « On a eu un petit accident. Les gars, j’ai failli mourir. Mais sinon tout va bien, on est sur un spot plutôt très beau. Mais j’ai failli canner, Le pire c’est que ma tête a cogné sur le rocher et à ce moment je me suis dit : ‘Je suis en train de mourir.’ J’ai vu la tête de ma mère… ». Si la candidate peut sourire à nouveau, elle a frôlé le pire après avoir cogné sa tête contre un rocher. La jeune femme n’a pas manqué de préciser que c’était la première fois qu’elle vivait ce type de situation et cela lui a quand même laissé des séquelles sans oublier le traumatisme qu’elle a subi. Charlotte a fait son entrée dans le célèbre jeu d’aventure de TF1 en 2020. Originaire de Seine-Denis, elle s’illustrait comme une véritable guerrière. Dotée d’un fort caractère, d’autant plus qu’elle confiait être agaçante lorsque les choses ne se font pas comme elle le souhaite, cette aventurière a dû se surpasser pendant le jeu.

Charlotte, l’une des aventurières emblématiques de Koh Lanta, l’île des héros

Le 28 septembre dernier, la jeune aventurière de 27 ans avait fait de graves révélations sur la production de Koh Lanta lors d’un entretien dans Le Talk. En effet, elle faisait savoir qu’elle n’avait pas touché la totalité de ses primes. Si Koh Lanta est l’une des émissions les plus prisées par les français, cela n’est pas seulement pour sa notoriété. La plupart de ceux qui souhaitent y participer sont également motivés par la rémunération. Il faut rappeler que tous ceux qui participent à ce jeu d’aventure sont censés recevoir une enveloppe. Invitée sur Non Stop People, Charlotte révélait n’avoir pas toucher la même somme que ses collègues aventuriers. En effet, la candidate n’avait pas toucher sa prime de confidentialité. La production de Koh Lanta l’avait privée de cette prime après qu’elle ait fait des révélations concernant un épisode sur les réseaux sociaux.

La candidate avait fait le débrief du quatrième épisode juste après sa diffusion au point de clasher Claude, un autre aventurier. Elle s’était exprimée sur leurs malentendus et cela avait même conduit Adventure Line Productions, qui s’occupe de la production de ce jeu à prendre la parole. Elle avait confirmé que Charlotte n’avait pas respecté les clauses de confidentialité et c’est d’ailleurs pour cette raison que cette prime lui avait été retirée.