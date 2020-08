Koh Lantha : une nouvelle saison remplie d’innovation se prépare, découvrez les nouvelles règles !

L’émission très suivie de TF1 se prépare à enclencher sa 19e édition. Selon les organisateurs, la première diffusion aura lieu le 28 août prochain, avec une bonne dose d’idées innovantes. Les spectateurs devront s’attendre à une saison comme jamais il n’y en a eu.

Une reprise très bientôt pour le plaisir des spectateurs

C’est dans un contexte assez particulier que le jeu d’aventure hautement suivi à la télévision avait livré son vainqueur lors de la dernière saison. Ceux qui ont suivi l’émission ont surement encore des souvenirs frais de la victoire cinglante Naoil. Une victoire qu’elle a pu remporter après être resté le plus long temps en équilibre face à Claude et Inès. Deux mois se sont écoulés désormais depuis cette phase du programme.

#KohLanta Dans « Koh-Lanta – Les 4 Terres », 4 équipes s’affronteront : Nord, Sud, Est, Ouest, qui se surpassera le plus pour sa région de France ? 4 tribus, 24 aventuriers mais, à la fin, il n’en restera qu’un ! RDV dès le 28/08 à 21h05 sur @TF1 avec @DenisBrogniart pic.twitter.com/ihJyRpuGYc — TF1 Pro (@TF1Pro) August 4, 2020

Selon les organisateurs, Koh Lanta sera de retour le 28 août prochain sur la chaîne de télévision TF1. Cette dernière l’a d’ailleurs fait savoir à travers une vidéo qui devrait mettre l’eau à la bouche des spectateurs, de plus en plus nombreux. En effet, grâce au confinement lié à la crise sanitaire, il y a plus de monde derrière le petit écran pour suivre le programme. Cela implique donc de nouveaux spectateurs, à convaincre définitivement au cours de la saison qui arrive.

Désormais 4 équipes et de nouvelles règles

La grande nouvelle de cette saison est celle du nombre d’équipe. La plupart du temps, l’émission ne compte que deux équipes. Il s’agit notamment, de celle des jaunes et rouges. Il n’y a qu’au cours de la saison de 2017 et de 2019 que l’on a pu retrouver 3 équipes ou tribus. La troisième prend donc la couleur bleue. Toutefois, pour cette nouvelle vague, les quatre équipes devront également suivre certaines réalités nouvelles.

Exclu @teleloisirs . Pour la prochaine saison de #KohLanta attendue en septembre sur TF1, les candidats seront répartis en 4 équipes régionales représentant les quatre coins de la France !https://t.co/ZiKhT6c71z https://t.co/ZiKhT6c71z — Maxime Riou (@MaximeRiou) June 22, 2020

Selon les informations livrées par le présentateur Denis Brogniart, la répartition des tribus sera effectuée en tenant compte de la région dont viennent les participants. Une équipe représentera donc le Sud, une autre le Nord, une autre, l’Est et la dernière l’Ouest. Les couleurs seront respectivement, le Bleu, le Violet, le Vert puis l’Orange. Cette connotation bien qu’étant intéressante, ne parvient pas à convaincre certains internautes.

Cela fait penser à une sorte d’affrontement entre différentes régions. Certains internautes seront mêmes pressé de faire des comparaisons entre le nouveau format et les d’autres émissions de télévisons. Il est à noter tout de même que cela implique également de nouvelles difficultés pour les participants au programme. La tribu qui aura la malchance de se perdre devra affronter le froid presque glacial et les contraintes de « l’îlot de l’exil »

Un challenge à la portée de chaque région

Faire subtilement une répartition en fonction des régions et sans doute une manière de les amener à s’affronter. Les participants à l’aventure auront donc pour tâche de défendre de leur mieux leur zone de provenance. Il se peut bien que donne cela donner une plus grande valeur à l’aboutissement de l’aventure. D’un autre côté, les spectateurs pourront sans doute avoir l’impression de contribuer à l’aventure.

Selon les précisions de la chaîne de télévision TF1, « Chaque région aura à cœur de porter haut ses couleurs et ses valeurs ». De ce fait, les joueurs de cette saison seront tenus de donner une plus grande attention à leur différent choix. Un seul faux pas ne les concernera plus uniquement, mais plutôt toute une région.

Il faut noter également que les récompenses prévues sont tout aussi intéressantes. Les deux tribus qui arriveront en tête pourront bénéficier des jeux de confort. Ce qui, en plus d’être amusant, pourra accroître l’engagement des différentes parties dans le jeu.