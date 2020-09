Kool Shen : le célèbre rappeur et acteur a refusé un rôle dans l’une des séries les plus réputées de TF1 !

Il faut dire que certaines personnes donnent l’impression d’être talentueux en tout. Si le rappeur Kool Shen est déjà très connu pour ses apparitions sur les scènes musicales, son entrée dans le monde du cinéma lui a très bien réussi. Il est déjà apparu dans plusieurs films notables. Toutefois, même si être acteur est synonyme d’incarner d’autres personnages, Kool Shen reste intraitable quand il s’agit d’un rôle qui ne lui plaît pas. Il en a même refusé celui que TF1 lui a proposé. On vous apprend tout dans la suite de cet article.

Le rôle ne lui plaisait pas… un point c’est tout !

Kool Shen s’est toujours montré humble depuis qu’il a fait ses premiers pas dans le monde du cinéma. Même si son talent se fait de plus en plus remarquer dans les films qu’il a réalisés, il reste simple et droit dans ses choix. Pourtant, cela ne veut certainement pas dire qu’il ne sait pas s’affirmer ou donner son avis sur un sujet, n’en déplaise aux autres.

En effet, le rappeur a été approché par TF1 pour un rôle dans l’une de ses séries les plus connues. Il devait incarner le personnage d’un voyou en prison. Cependant, Bruno Lopes ne s’est pas laissé attirer tout simplement parce qu’on lui a offert ce rôle. La perspective de se retrouver cantonné dans un seul registre ne lui plaisait guère.

Malgré que ce projet aurait probablement apporté un plus à sa notoriété, il a décliné l’offre, car il ne correspondait pas à ses principes. Le joueur de poker a surtout la bougeotte et a un grand amour de la liberté. Il ressent un besoin constant d’explorer d’autres options. Comme il explique, rester sur un tournage pendant plusieurs semaines ne l’enchante pas du tout. Si en plus il serait obligé d’incarner un rôle qui ne lui plaît pas, les choses risquent d’être plus complexes.

Plusieurs films et séries à son actif

Bruno Lopes s’est déjà illustré par ses rôles dans plusieurs films. Les amateurs de cinéma l’ont probablement déjà aperçu dans le film Abus de faiblesse, réalisé par Catherine Breillat, mais aussi Réparer les vivants de Katell Quillévéré. Le dernier long métrage dans lequel il a joué est Paradise Beach de Xavier Durringer.

Kool Shen revient en force dans la série Engrenage. Il est d’ailleurs sur l’affiche de la huitième saison qui a été récemment dévoilée. La fameuse série est produite et diffusée par Canal+. Bruno Lopes alias Kool Shen y joue un rôle bien particulier. L’acteur s’est mis dans la peau d’un truand dont l’objectif est de braquer des dealers de drogue !

Une préparation pour son rôle ?

L’interprète de Crise de conscience est vu dans le film comme un voleur ayant un certain sens des valeurs morales, un truand qui respecte une certaine éthique. Surtout, il ne joue pas seul, il est avec une équipe solide prête à tout pour le suivre dans sa cause.

Toutefois, l’acteur a pris garde à ne pas tomber dans l’excès ou à trop se conformer au rôle du stéréotype de méchant qu’on voit souvent dans les films américains. Il veut surtout que les scènes soient plus proches de la réalité. Bruno Lopes préfère s’inspirer des personnes qu’il croisait quand il était à Saint Denis, l’endroit où il a grandi.