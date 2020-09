Kourtney Kardashian : est-elle enceinte de son 4ème enfant ? Elle fait des révélations surprenantes !

Alors que la célèbre émission L’incroyable famille Kardashian tire à sa fin, plusieurs révélations ne laissent pas les téléspectateurs de la téléréalité indifférents. L’annonce au sujet de la fin de cette émission semble affecter toute la grande famille des Kardashian ce d’autant plus que certains n’ont pas hésité à partager leur chagrin sur les réseaux sociaux.

Kourtney Kardashian et Scott Disick veulent avoir un autre bébé

Toutefois, plusieurs situations restent en suspens, notamment l’angoisse que vivent Khloé Kardashian et Scott Disick après avoir perdu beaucoup d’argent juste après KUWTK. Ils pourront revenir sur cette affaire d’autant plus que l’émission prendre probablement fin l’année prochaine.

Les amateurs de L’incroyable Famille Kardashian qui attentent impatiemment la saison 19 qui démarre en septembre, ont été surpris d’apprendre une nouvelle impressionnante, celle d’un potentiel bébé de Scott Disick et Kourtney Kardashian. Cela fait déjà près de 5 ans que les parents de Penelope, Mason Dash et Reign Aston sont séparés et cela peut nous amener à déduire que les deux amoureux d’hier auraient continué à se fréquenter. C’est une information qui a été donné par le teaser, qui a fait savoir aux fans de la chaîne E! que les deux ex auraient des projets de faire un autre enfant.

Une nouvelle qui choque les membres de la famille Kardashian

Il faut dire que la conversation selon laquelle Kourtney Kardashian et son ancien compagnon souhaitent avoir un autre enfant, aurait été découverte par Kim Kardashian. Les ayant surpris, la femme de Kanye West a immédiatement balancé l’information en présence de tout le monde « On va avoir un bébé numéro 4″. C’est sérieux ? Je veux savoir ! ». Cette nouvelle qui n’a pas réjoui la plupart des membres de la famille, aurait suscité de vives réactions, notamment celle de leur mère, Kris Jenner qui lui a posé la question si elle était déjà enceinte de son ex. La prochaine saison du show est très attendue par les téléspectateurs de E! car la sœur de Kim n’a pas encore répondu à la question que lui a posée sa mère. Il faut dire que la discussion interceptée par Kim Kardashian entre les deux ex, vient sans doute relancer le débat d’une probable remise en couple entre Kourtney Kardashian et Scott Disick. Toute la vérité sera livrée dans les prochains épisodes de la téléréalité. Tous les fans de cette émission ne devraient pas louper la diffusion de la prochaine saison.

La grande sœur de Kylie Jenner n’a jamais caché son ambition d’avoir une famille nombreuse et c’est ce qui permet de mieux comprendre ses déclarations de vouloir refaire un enfant avec son ancien compagnon Scott Disick. Il y a plusieurs mois, une rumeur courait sur les réseaux sociaux sur une probable grossesse de Kourtney Kardashian après avoir répondu à un commentaire de l’un de ses followers. La jeune maman de 41 ans avait été interpellé par une internaute qui lui avait posé la question de savoir si elle était encore enceinte. Contre toute attente, la réponse de la belle-sœur de Kanye West avait surpris tout le monde. Elle répondait « Non mais j’espère profiter de cette bénédiction par contre». Toutefois, si la mère de Mason Dash souhaite avoir un quatrième enfant, ce n’est pas avec n’importe qui, mais avec son ex. depuis leur rupture en 2015, bien qu’ayant eu une idylle avec Youness Bendjima, Kourtney Kardashian n’a visiblement pas encore oublié le père de ses enfants. De son côté, Scott Disick semble aimer encore cette jolie femme de 41 ans. Si on s’en tient à la nouvelle concernant leur projet de vouloir faire un 4ème enfant, tout porte à croire qu’ils se remettront en couple très bientôt.