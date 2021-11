Kourtney Kardashian fait une déclaration à son compagnon Travis Barker lors de son 46 ème anniversaire!

Depuis le début de l’année 2021, Kourtney Kardashian est très amoureuse de Travis Barker. Selon une source proche du couple, la jolie brune envisagerait même d’épouser le musicien… Longtemps associée à Scott Disick, le père de ses trois enfants, la belle brune a souhaité montrer au monde, une fois de plus, combien elle est folle de son musicien favori, le batteur du groupe Blink-182, Travis Barker.

Futurs mariés !

Travis Barker a fêté ses 46 ans, dimanche 14 novembre. À cette occasion, l’aînée des sœurs Kardashian a posté une série de clichés d’elle et de son futur mari sur son compte Instagram. Des photos très rock’n’roll puisque le papa de Landon et Alabama (17 et 15 ans, nés de son union avec Shanna Moakler) est torse nu et laisse apparaître son corps complètement tatoué, tandis l’ancienne compagne de Scott Disick porte un t-shirt oversize du groupe Guns’N’Roses et un pantalon en vinyle.

Samedi, Kourtney avait été vue à cheval sur un Barker souriant sur un canapé au mariage de Simon Huck tandis que « All The Small Things » du groupe de batteurs Blink-182 jouait en arrière-plan. Dans un clip partagé sur Instagram, le couple s’embrasse deux fois pendant que d’autres fêtards dansent autour d’eux.

Fiancés depuis moins d’un mois, Kourtney Kardashian et Travis Barker seraient déjà en train de préparer leur mariage. Fous amoureux, la star de télé-réalité et le batteur du groupe Blink-182 sont ensemble depuis 10 mois. Une relation courte mais très forte qui avait conduit les deux tourtereaux à se fiancer sur la plage de Montecito en Californie, le 17 octobre dernier. Le couple était entouré d’un arrangement élaboré de roses et de bougies lorsque le rockeur Blink-182 s’est agenouillé et a posé la question.

De l’amour encore et encore

« je t’aime plus que tout. Mon tout préféré. Joyeux anniversaire à toi mon bébé ! », a noté en légende la quadragénaire, apparemment piqué par son futur mari. Kim et Khloé Kardashian, ainsi que les proches amis de Kourtney Kardashian, à l’instar de Jen Atkin, Mert Alas, Dani Michelle et Simon Huck y sont tous allés de leur petit commentaire flatteur. Le batteur du groupe Blink-182 a également laissé un message à sa dulcinée, « Tu es un rêve devenu réalité, mon âme sœur, mon tout. JE T’AIME », a écrit Travis Barker, en réponse à la fondatrice de Poosh.

Les fiancés sont fous d’amour l’un pour l’autre et ne manquent pas une occasion de s’afficher en train de s’embrasser ou de se tenir la main. Un bonheur que certains préfèreraient ne pas voir, comme Scott Disick, l’ex de Kourtney Kardashian et père de ses trois enfants (Mason, Pénelope et Reign, 11, 9 et 6 ans), qui s’est montré très jaloux de ce bonheur.

Pour lui prouver son amour, Travis Barker s’est fait tatouer le nom de sa chérie sous le téton gauche et ses lèvres et un scorpion tribal sur l’avant-bras. Une jolie preuve d’amour pour Kourtney Kardashian mais aussi un moyen pour le musicien de cacher un ancien tatouage où était inscrit le nom de son ex-compagne, Shanna Moakler.