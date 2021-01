Krabi s’est imposée en quelques années comme une destination très convoitée par les touristes venant des quatre coins du globe. La petite ville côtière au sud de la Thaïlande est tout simplement un petit paradis pour les amoureux de la nature. Si vous planifiez vos prochaines vacances, voici une sélection de lieux incontournables de la région.

Quand visiter le sud de la Thaïlande ?

Le sud du pays de la Thaïlande est connu pour son climat tropical, généralement la meilleure période s’étend de la mi-octobre à la fin mars. Les températures y sont plus douces et les pluies ne gêneront pas vos activités. Par contre, c’est la période la plus chargée et la plus touristique. Essayez au maximum d’éviter les périodes de fortes chaleurs, entre Mai et Septembre. Si vous visitez la ville pendant cette période, pensez à vous protéger du soleil, vous hydrater convenablement et prévoyez des vêtements adaptés. Pensez aussi à l’anti-moustiques, afin d’éviter les piqûres. Emportez avec vous une petite trousse de premier secours, elle vous facilitera la vie.

Les températures de l’eau de mer restent quasi-constantes tout au long de l’année, et sont le plus souvent aux alentours de 25 degrés. La baignade et les activités en mer sont possibles quelle que soit la saison.

Quelles activités faire à Krabi ?

La province de Krabi propose à ses visiteurs une panoplie d’activités à faire, et il y en a pour tous les goûts ! Il faut impérativement visiter le temple du Wat Kaew, la Thaïlande compte plus de 40.000 temples, celui du Wat Kaew se situe sur Thaon maharat.

Beaucoup de touristes viennent spécialement en Thaïlande afin de visiter un refuge pour éléphants. Assurez-vous, cependant, que le refuge ne maltraite pas ces pauvres bêtes. payer pour y accéder c’est encourager ce genre de pratique inhumaines. Pour les amoureux de la nature, la Thaïlande est réputée pour ses parcs nationaux, on en cite quelques-uns :

Parc national Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi : c’est un parc marin réputé pour ses montages calcareuses. Plusieurs îles sont disséminées aux alentours.

Parc national Than Bokkhorani : réputé pour ses nombreuses grottes et cascades. On peut même y faire de la randonnée et des visites guidée.

Autre attraction en vogue, faire du kayak ou de la voile. C’est l’une des activités qui attirent énormément de visiteurs. pensez aussi à faire de la plongée sous-marine, c’est la tendance de la plongée avec des tubas. Faites la tournée des plages, les plus populaires sont celles de d’Ao Nang, Nopparat Thara ou encore Railay ou Rai Leh, y accéder requiert un bateau. Plusieurs navettes sont disponibles pour les visiteurs. Rendez-vous également au village flottant, ce village de pêcheurs a beaucoup de charme et est très populaire. L’endroit est unique et flotte vraiment à même les falaises. En parlant de falaises, celles de Railey sont à deux pas !

Krabi est une destination singulière qui en subjuguera plus d’un. Tracez votre itinéraire et partez à l’assaut de la Thaïlande.