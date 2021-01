Kristen Stewart est époustouflante : une transformation renversante pour son rôle de Lady Di

L’actrice a un agenda très chargé ces dernières années puisqu’elle a enchaîné les films comme Happiest Season, Charlie’s Angels ou encore Underwater avec Vincent Cassel et elle sera alors à l’affiche de Spencer à l’automne 2021 si toutefois le tournage n’est pas chamboulé par la crise sanitaire. L’actrice américaine est pour l’instant en Allemagne selon les informations glanées sur Internet et elle prépare son rôle pour le film de Pablo Larrain. Une première photo a été dévoilée et le résultat est époustouflant. Vous avez pratiquement l’impression d’être face à la princesse Diana et Twitter s’est enflammé hier.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt — NEON (@neonrated) January 27, 2021

Kristen Stewart est attendue au tournant pour son rôle de Lady Di

Depuis sa prestation dans la saga Twilight, elle a clairement fait son petit bonhomme de chemin en tournant avec les plus grands. Il y a quelques années, elle avait même remporté un César qui lui avait apporté beaucoup de bonheur. À l’époque, elle avait pu confier qu’elle préférait recevoir une telle distinction des Français qu’un Oscar. Toutefois, si sa prestation dans Spencer est à la hauteur des attentes, elle sera sans doute en cours pour viser la cérémonie des Oscars de 2022.

Ce n’est pas la première fois que la Princesse Diana est incarnée sur le grand et le petit écran .

. La série The Crown notamment connaît un succès sans précédent et le film sera dévoilé quelques mois avant l’hommage rendu à la princesse.

En effet, en 2022, cela fera 25 ans que Lady Di est décédée et les Anglais n’ont jamais réalisé le deuil de cette perte brutale.

Kristen Stewart est donc attendue au tournant puisque la princesse est une icône, une idole et certaines critiques ont fusé sur le web. Il y a quelques semaines, les internautes n’étaient pas euphoriques à l’idée de la découvrir dans ce rôle, mais elle remet finalement les pendules à l’heure avec cette photo. Il est clairement difficile de la reconnaître et vous avez l’impression de découvrir Lady Di il y a de nombreuses années.

En ce qui concerne le synopsis du film, le distributeur Neon a pu en dire un peu plus concernant le sujet. En effet, Lady Di envisage un autre avenir alors que son mariage avec le Prince Charles n’est pas celui espéré. Kristen Stewart et toute l’équipe se focaliseront alors sur trois journées de sa vie.

Production on Pablo Larraín and Kristen Stewart's #Spencer is now underway. The film is eyeing a fall 2021 release, ahead of the 25th anniversary of Diana's death in 2022. Read the official synopsis and more new details here: https://t.co/39DcSRRrQH pic.twitter.com/nmGlUKmo1w — IndieWire (@IndieWire) January 27, 2021

Spencer possède une équipe impressionnante

Mis à part le réalisateur à savoir Pablo Larrain ainsi que l’actrice principale nommée Kristen Stewart, le reste du casting est assez impressionnant. Vous avez notamment Steven Knight, qui est à la conception de cette production, et il est connu pour être le scénariste de la série Peaky Blinders dont le succès n’est plus à prouver. Claire Mathon est aussi au rendez-vous, elle sera la cheffe opératrice française, son travail avait fait l’objet d’une récompense en 2019 aux États-Unis.

En ce qui concerne les acteurs, Kristen Stewart sera aux côtés de Sean Harris et de Sally Hawkins entre autres. Si certains estiment que la sortie pourrait être à l’automne 2021, d’autres sont convaincus qu’il ne sera pas dans les salles obscures avant 2022 notamment à cause de la crise sanitaire, mais c’est aussi une production assez grandiose.

Kristen Stewart doit donc réaliser une prouesse puisqu’elle s’attaque finalement à une vraie icône, mais elle marque dès maintenant des points avec ce premier look. Elle est vêtue d’une très belle veste rouge et d’un chapeau noir avec de la dentelle. Le rendu est époustouflant et sa prestation dans ce film est grandement attendue alors qu’il faudra par contre être patient.