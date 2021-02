Kristen Stewart : de nouvelles images de Spencer, l’actrice se dévoile sur le plateau de tournage

Alors que le film devrait sortir à l’automne ou début 2022, nous apprenons que de nouvelles images ont fait leur apparition sur Twitter et dans la presse américaine. Vous pouvez découvrir Kristen Stewart, qui a enfilé l’une des tenues de Lady Di. Ce n’est pas la première fois qu’elle se dévoile sous les traits de la princesse puisqu’un premier cliché avait vu le jour. Les réactions avaient été très positives, les fans étaient même choqués par cette ressemblance.

Kristen Stewart avec une perruque et une veste colorée

Si la première fois, l’actrice s’affichait pour la promotion du film qui est en tournage depuis quelques jours, elle revient sur le devant de la scène avec une tenue assez colorée comme Lady Di pouvait en porter. Les fans avaient déjà pu découvrir l’actrice dans les coulisses ou encore dans le rôle de la princesse alors qu’elle se trouvait à la fenêtre d’une bâtisse qui collait parfaitement avec l’histoire de Spencer.

Kristen Stewart on the set of Pablo Larraín's SPENCER pic.twitter.com/TYPw0FVXm0 — Film Updates (@TheFilmUpdates) February 25, 2021

Le 25 février dernier, Kristen Stewart était donc sur le plateau de tournage à Dülmen en Allemagne pour le tournage de ce film très attendu un an avant l’anniversaire de la mort de Lady Di .

. La jeune femme âgée de 30 ans est apparue avec une veste en tweed colorée, une perruque blonde pour ressembler à la princesse.

Les images montrent également l’actrice au volant d’une voiture et aux côtés des équipes qui s’occupent du tournage de ce film.

En ce qui concerne l’histoire, elle se focalisera sur quelques jours pendant les fêtes de Noël alors que son mariage n’était plus celui escompté. Kristen Stewart pourra alors vous transporter au début des années 90. Cette période était très importante pour Lady Diana puisqu’elle avait pris la décision de mettre un terme à son union avec le prince Charles.

Les réactions pour l’instant sont positives et les internautes ont tendance à être bluffés par la ressemblance avec Diana Spencer. Ces images dévoilent également une tenue portée par la princesse au vu des clichés qui circulent sur le Web. Elle porte un col roulé immaculé, une jupe tube et des baskets. Dans tous les cas, le film de Pablo Larrain est très attendu et il pourrait sortir d’ici la fin de l’année si toutefois la crise sanitaire ne vient pas perturber le calendrier.

12 biopics attendus en 2021-2022, d'#Aline avec Valérie Lemercier à #Spencer avec Kristen Stewart https://t.co/Wm670a21Gp — AlloCiné (@allocine) February 20, 2021

Kristen Stewart pourrait être nommé aux Oscars en 2022

Alors que l’actrice a eu l’occasion de remporter en France un César pour son second rôle, certaines rumeurs annoncent une potentielle nomination aux Oscars si sa prestation dans Spencer est à la hauteur de toutes les attentes. Elle est donc attendue au tournant et elle devra mettre les bouchées doubles pour combler les fans, mais également les personnes les plus réticentes. À l’annonce de sa participation l’année dernière, certains n’avaient pas hésité à critiquer ce choix en estimant que Kristen Stewart n’était pas forcément la meilleure actrice pour incarner Diane Spencer.

Avec ces premiers clichés, elle met finalement tout le monde d’accord, il faudra bien sûr attendre le film pour savoir si sa prestation vaut le détour. Dans tous les cas, si elle marque les esprits à l’automne prochain, date de sortie prévue pour Spencer, elle pourrait briller lors de la cérémonie des Oscars en 2022. Au cours de sa carrière, Kristen Stewart a pu proposer des rôles très spéciaux qui marquent souvent les esprits. Ce fut le cas dans Lizzie ou encore Underwater, et même Equals. Elle a bien sûr été renommée pour sa prestation dans Twilight, mais, depuis, elle a montré qu’elle pouvait se détacher de ce rôle pour briller dans d’autres registres.