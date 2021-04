Kylian Mbappé en couple avec l’ex de Neymar, Cindy Bruna ? Les informations !

Apparemment depuis quelque temps, les rumeurs vont bon train en ce qui concerne une supposée histoire d’amour entre le champion du monde Kylian MBappé et la mannequin photo Cindy Bruna (qui est également accessoirement, l’ex de l’un des coéquipiers du footballeur, Neymar).

Alors coup de buzz ou vraie histoire d’amour ?

Serait-ce la fin du célibat pour Kylian Mbappé ?

Coup de théâtre, il se pourrait que le Golden Boy 2018 ne participe pas à la 3e journée de Ligue des Champions, lui qui devait se retrouver face au RB Leipzig d’ici quelques jours.

Ce samedi 31 octobre, lors du dernier match qui opposait le PSG au FC Nantes dans le mythique stade de la Beaujoire, l’attaquant parisien, après avoir inscrit un superbe but a délivré une passe décisive, s’est blessé à la cuisse droite.

Ce lundi 2 novembre, ce dernier a donc dû se rendre à l’hôpital pour passer une IRM déterminant quant à sa possible future participation à la Ligue des Champions.

Et même si les proches du célèbre footballeur sont relativement confiants quant aux résultats de l’IRM, les mauvaises langues supposent que ce dernier ne sera pas trop triste s’il ne pouvait effectivement pas participer ce grand match.

Chanceux comme pas deux, le célèbre attaquant du PSG aurait actuellement une infirmière toute particulière à ses côtés, sa nouvelle petite amie présumée, Cindy Bruna.

Et si ce nom vous dit quelque chose c’est normal, car la jeune femme a entretenu il y a peu de temps une relation amoureuse avec l’un des coéquipiers de MBappé, Neymar Jr.

Voir cette publication sur Instagram Win, Goal & Assist ????… @psg Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe) le 31 Oct. 2020 à 3 :24 PDT

Cindy Bruna, une amie proche des joueurs du PSG

En tant qu’égérie de la célèbre marque de lingerie Américaine Victoria’s Secret, Cindy Bruna à l’habitude de faire tourner les têtes des hommes du monde entier.

Grâce à son photogénisme, à son corps svelte et élancé et a son indéniable charisme, la jeune femme est en passe de devenir l’un des mannequins du moment. Et si les célèbres couturiers et les marques de luxe (comme Prada, Ralph Lauren, Vogue, calzedonia ou Burberry) se l’arrachent et rêvent de travailler avec elles, les hommes ont également tous l’air de vouloir décrocher son cœur.

Et si les footballeurs du monde entier adorent généralement être vus en compagnie de mannequins ou plus simplement de “belles femmes”, les joueurs du PSG ne font bien évidemment pas exception à la règle.

La jeune femme a d’ailleurs déjà fait parler d’elle et semblait être une amie proche de certains joueurs français, plus particulièrement de Neymar et de Kylian MBappé…

Les 3 “amis” aurait d’ailleurs été aperçu ensemble à l’occasion des 26 ans de la mannequin qu’elle avait décidé de célébrer dans un restaurant parisien du 6e arrondissement.

L’anniversaire de la jeune femme a-t-il été le théâtre de sa rencontre avec l’attaquant du PSG ? Comment Neymar a-t-il réagi en tant que spectateur de ce coup de foudre ?

Voir cette publication sur Instagram Paris is always a good idea with @louisvuitton Thank you for such a great night ? Une publication partagée par Cindy Bruna (@cindybruna) le 30 Sept. 2020 à 1 :05 PDT

Le magazine Public répand la rumeur…

Selon le célèbre magazine people Public, le couple Bruna – Mbappé est officiel, et les deux tourtereaux envisageraient même de devenir parents dans les prochains mois.

La jeune mannequin de 26 ans avait d’ailleurs annoncé lors d’une interview au magazine Paris Match : « devenir maman fait partie de mes projets. Mais, je veux pouvoir m’y consacrer à fond, à la perfection comme toujours« .

En ce qui concerne Kylian MBappé, le jeune sportif n’a jamais fait de déclaration publique concernant son désir d’être père. À seulement 21 ans, celui qui après avoir gagné la Coupe du Monde alors qu’il avait à peine 19 ans est susceptible de rejoindre le Real Madrid à la saison prochaine. Un projet difficilement compatible avec une vie de famille stable…

Voir cette publication sur Instagram Prince ? Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe) le 30 Oct. 2020 à 12 :37 PDT

Cindy Bruna contre-attaque et dément les rumeurs !

Ce 3 novembre 2020, Cindy Bruna a décidé de prendre les devants et de démentir les dernières rumeurs qui courent sur le possible couple qu’elle formait avec Kylian MBappé.

Et si elle pouvait simplement dire que les deux amis étaient juste amis, cette dernière a choisi de mettre en lumière quelque chose de bien plus dérangeant à ses yeux :

« L’ex de. La copine de. En 2020, une femme ne peut-elle pas avoir un ami du sexe opposé ? Vous n’êtes pas sur la bonne piste… » a-t-elle confié sur son compte Instagram.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a entièrement raison, et on espère que cette phrase bien trouvée suffira à faire taire les rumeurs.