Kylian Mbappé soupçonné de faire de la propagande pour Emmanuel Macron, il se fait vacciner en direct

Alors que la campagne de vaccination contre la crise sanitaire du coronavirus peine à prendre de l’ampleur en France, on ne compte plus le nombre de fois où des personnalités ont pu être accusées de faire de la propagande pour le gouvernement, et notamment pour le président de la république Emmanuel Macron. En effet, on ne compte plus le nombre de fois où il se trouve que le président de la république a pu être impliqué dans des affaires avec de grandes personnalités françaises ou internationales.

Ces derniers mois, il se trouve que même de grandes chanteuses françaises connues depuis plusieurs décennies n’ont clairement pas hésité à sortir du silence pour pouvoir dénoncer les propositions qu’elles avaient pu recevoir de la part du gouvernement d’Emmanuel Macron. Mais malheureusement, à l’heure des réseaux sociaux, il se trouve que tout peut se savoir assez facilement dans les médias, et cela a pu se prouver une nouvelle fois contre toute attente comme on a pu le découvrir.

Personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que le chef de l’État Emmanuel Macron allait pouvoir être aussi intransigeant concernant la campagne de vaccination. Tout le monde se souvient en effet de sa prise de décision ces derniers mois, et notamment de sa prise de parole le 31 décembre dernier où il souhaitait avant toute chose que la campagne de vaccination accélère très rapidement. Néanmoins, il se trouve que personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que quelques mois après sa prise de parole, et à l’approche de l’été, la situation soit aussi catastrophique pour le pays, c’est le moins que l’on puisse dire. On a en effet pu constater que le chef de l’État est de plus en plus présent dans les médias, et cela pose de sérieuses questions…

Emmanuel Macron en direct avec le joueur de football Kylian Mbappé au téléphone, il surprend tout le monde

Ce sont des images que personne n’aurait pu imaginer voir ces dernières semaines que l’on a pu voir il y a tout juste quelques jours sur la plateforme de vidéos YouTube. En effet, alors que le chef de l’État a pu réaliser en exclusivité une vidéo avec les Youtubeurs McFly et Carlito, il se trouve que l’on a pu découvrir que le président de la république avait dans ses contacts téléphoniques le célèbre joueur de football Kylian Mbappé.

Malheureusement, les premières accusations sont très rapidement tombées et certains internautes complotistes n’ont pas hésité une seule seconde à accuser le célèbre joueur de football de faire le jeu du gouvernement. En effet, avec cette apparition aux côtés du chef de l’État, on imagine que le président de la république Emmanuel Macron a voulu tout faire pour gagner des points auprès des plus grands fans de football.

Kylian Mbappé accusé de faire de la propagande pour le coronavirus, il partage une photo

C’est contre toute attente que l’on a ainsi pu découvrir que le footballeur Kylian Mbappé n’avait pas hésité une seule seconde à partager une photo sur les réseaux sociaux lors de sa vaccination contre le coronavirus.

À l’heure où des millions de français n’hésitent pas à dire haut et fort qu’ils sont contre la vaccination, cela à de quoi poser de sérieuses questions sur l’implication du footballeur Kylian Mbappé dans le cadre de la campagne de vaccination…