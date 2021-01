Kylie Jenner : elle lance un nouveau produit qui ne ferait pas l’unanimité, découvrez le !

Sur les réseaux sociaux, vous pouvez découvrir les produits lancés par Kylie Jenner, qui ne fait toutefois pas l’unanimité auprès de toute la communauté.

En effet, dès qu’elle peut s’exprimer sur un tel lancement, il y a de grandes chances pour que les critiques fusent et les internautes n’hésitent pas à étudier toutes les compositions. Si vous ne connaissez pas cette jeune femme, sachez qu’elle a lancé une marque à savoir Kylie Cosmetics et si vous souhaitez les dates de sortie, vous avez rendez-vous sur le compte Instagram.

my @kylieskin hand sanitizer is here!! https://t.co/DbSy7Ahhza 🤍 80% alcohol, fast drying, and formulated with glycerin to prevent dryness! ✨ pic.twitter.com/TVTNPdRh6F — Kylie Jenner (@KylieJenner) January 5, 2021

Pourquoi Kylie Jenner est-elle pointée du doigt ?

En 2015, Kylie Jenner a proposé une enseigne spéciale avec des cosmétiques, mais, depuis 2019, elle a décidé d’enrichir la gamme avec notamment des soins. Cette nouvelle enseigne est baptisée Kylie Skin, mais certaines personnes ont tendance à la pointer du doigt. La raison est simple, la jeune femme a dévoilé un gel hydroalcoolique et il est vendu moins de 6 euros sur le marché.

Kylie Jenner partage alors la bonne nouvelle sur son compte Instagram en précisant qu’il est composé de 80 % d’alcool .

. Certaines études auraient montré que ces produits sont intéressants lorsqu’ils affichent plus de 70 % d’alcool.

Le produit n’est pas testé sur les animaux, il est sans sulfate et sans paraben.

Toutefois, si certains estiment que Kylie Jenner améliore sa gamme au quotidien, d’autres estiment qu’elle profite de la situation.

Des internautes ont pu préciser qu’elle vendait désormais un tel gel puisqu’elle profitait de la crise sanitaire qui touche de nombreux pays avec force dont les États-Unis. Les personnes qui peuvent éventuellement la suivre au quotidien sur les réseaux sociaux précisent qu’elle capitalise sur la pandémie et d’autres lui ont demandé si elle avait braiment besoin d’extorquer le business des désinfectants. Les critiques sont donc nombreuses et peu flatteuses, mais il faut noter que Kylie Jenner a été investie dans cette crise depuis assez longtemps.

En effet, lorsqu’elle a pris de l’ampleur notamment aux USA, elle n’a pas hésité à donner un million de dollars aux hôpitaux situés à Los Angeles. Elle avait également participé à l’achat des équipements de protection, mais également des masques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Un produit assez girly lancé par Kylie Jenner

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce produit, vous avez rendez-vous sur le compte Instagram de Kylie Jenner qui peut aussi enflammer le web avec des tenues vestimentaires très sympathiques. Cette femme d’affaires a donc plus d’un tour dans son sac et propose un produit qui s’associe parfaitement à sa gamme et il propose un packaging rose. Les femmes pourraient alors l’adopter rapidement puisqu’il ne donne pas l’impression d’avoir un gel hydroalcoolique dans les mains. Il ressemble à tous les soins que vous pouvez trouver sur le marché, c’est donc un bon point.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie 🤍 (@kyliejenner)



En effet, des femmes cherchent avant tout des accessoires qui sont utiles et qui peuvent s’adapter à toutes leurs tenues vestimentaires. De ce fait, le look traditionnel du gel hydroalcoolique n’est pas forcément très apprécié et il ne s’adapte pas aux humeurs à cause d’un packaging assez classique et transparent. Kylie Jenner propose donc un gel de qualité au vu de la composition et il est rose, il aura alors une place de choix dans le sac de la gent féminine. Pour l’achat, c’est toutefois assez complexe puisque la France ne le propose pas. Il est peut-être possible d’effectuer une commande sur le site officiel de Kylie Jenner. Toutes les informations sont disponibles sur le compte Instagram de cette dernière.