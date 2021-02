La ballerine fait un retour en force en 2021, voici comment la porter pour avoir du style

Finalement, les ballerines étaient tellement dans tous les rayons pendant de nombreuses années que les femmes ont pu se lasser très facilement. Toutefois, en 2021, ce sont les produits les plus classiques qui reviennent sur le devant de la scène et ce sera donc le cas pour les ballerines. D’ailleurs, les coiffures vintages ont de nouveau la cote et c’est aussi le cas pour d’anciens vêtements comme les pantalons larges.

Les ballerines sont de véritables pantoufles

Les femmes adorent les ballerines, car elles s’adaptent à toutes les tenues qu’elles soient décontractées ou élégantes, voire totalement insolites. Colorées ou traditionnelles, elles ont vraiment un style à part entière et vous ne pourrez plus en passer. Il faut savoir que les ballerines ont la particularité d’être vraiment très confortables, vous pourrez alors les considérer comme de véritables pantoufles.

Les ballerines ne plaisent toutefois pas à tout le monde, car certaines femmes estiment qu’elles sont trop ringardes et d’autres les adoptent dès le printemps .

. Comme vous n’avez pas le talon et que la matière est généralement fade, elles sont aussi accusées de tasser votre silhouette.

De ce fait, les ballerines ne sont pas forcément conseillées pour les femmes dont la taille est assez petite.

En 2021, elles reviennent donc en force grâce à de nouveaux modèles qui pourraient plaire à une multitude de femmes. Les plus récalcitrantes seront alors séduites notamment grâce à des matières de qualité et plusieurs aspects sympathiques. Par exemple, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur des ballerines avec des talons, cela permet aussi de booster la circulation du sang et de ne pas tasser la silhouette, vous perdez ainsi le désagrément cité plus haut.

Le bout peut être carré ou encore pointu pour apporter un peu de pep’s à votre tenue vestimentaire. La ballerine est parfaite avec un look streetwear ou encore très élégant pour votre carrière professionnelle. Toutes les matières sont au rendez-vous comme le cuir ou encore le tissu, et même le velours. Vous pourrez même les porter avec des shorts, des jupes, des robes ou encore des pantalons qu’il est possible de retrousser en bas pour un look très casual, voire streetwear. Les ballerines permettent aussi d’apporter une touche de couleur à votre look.

En 2021, les ballerines changent totalement

Vous avez un bout rond assez classique et une forme traditionnelle, mais les ballerines qui se dévoileront dans les prochaines semaines seront totalement différentes. En effet, vous aurez des chaussures très graphiques qui seront parfaites pour les tenues élégantes. Nous avons un vrai coup de coeur pour les formes pointues qui dénudent une partie de votre pied. Pour qu’elles soient très à la mode, il est conseillé de casser les codes. Une pièce classique en cuir pourra être portée avec des vêtements très chics, vous devez alors jongler sur les deux aspects.

Par exemple, vous pourrez même trouver des ballerines dont les airs sont ceux des sneakers et au lieu de les associer à des jeans ou des joggings, vous pouvez les porter avec un pantalon de tailleur, une jupe droite ou encore un pantalon cargo très habillé. Il ne faut pas le même concept entre les chaussures et les vêtements, cela permet de la mettre en valeur et vous perdez aussi le côté ringard que certaines femmes n’apprécient pas.

N’hésitez pas à surfer sur Internet, et même à regarder des vidéos sur YouTube puisque vous pourrez dénicher quelques pièces sympathiques, et même des associations.