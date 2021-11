La candidate des Marseillais Vs Le Reste du monde, Luna Skye a été une fois de plus, hospitalisée!

Luna Skye est au plus mal. Son état de santé se dégrade de plus en plus. La jeune femme est toujours hospitalisée pour son plus grand désarroi. Quoi de plus, pour instaurer l’inquiétude dans le cœur de ses abonnés et proches. Des détails sont donnés sur la situation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LUNA SKYE 🦋🌙 (@lunaskye)

Luna Skye souffrante

La sublime Luna est dans un état critique depuis un bon moment déjà. Ses problèmes de santé demeurent toujours. Elle a en réalité un staphylocoque de type MRS1 qui est vraiment très résistant à tous les antibiotiques. Elle déclare : « Je me suis retrouvée avec ce virus à l’intérieur de moi ». « Ça vient dans ton sang et il y a 10 à 30 % des gens qui en meurent », ajoute-t-elle. Cette pathologie, qui ronge la candidate de téléréalité, devient trop importante. Cela empire chaque jour.

En effet, la jeune femme souffre d’une septicémie et est toujours très faible actuellement. Suite à une nouvelle poussée de fièvre, elle a dû se rendre urgemment à l’hôpital. Une fois sur les lieux, elle s’est subitement évanouie.

Marion Rose, une de ses amies proches affirme : « Hier, elle devait se faire opérer et en fait, ça s’est mal passé avec son chirurgien ». « Du coup, elle doit changer de chirurgien » a-t-elle poursuivi toute inquiète. Pour l’heure, la date de l’intervention reste toujours inconnue. Après ces deux séjours déjà passés à l’hôpital, Luna Skye est toujours dans un état grave.

Cet état de santé de la sublime Luna Skye inquiète plus d’un, en occurrence Simon Castaldi. Ce dernier n’a pas hésité à lui apporter tout son soutien. Il a par la même occasion interpellé la famille de la télé à en faire pareil. Et ce, puisque la situation que traverse la jolie blonde n’est pas une mince affaire. C’est bel et bien très sérieux.

Les complications liées à la chirurgie esthétique

Bien que la chirurgie esthétique ait ses bénéfices pour le corps humain, elle peut être compromettante également. C’est une intervention dont les conséquences négatives peuvent parfois conduire banalement à la mort.

En réalité, les soucis de santé de la magnifique Luna Skye ont démarré suite à sa toute dernière intervention de chirurgie esthétique. La jeune femme semblait très complexée par ses fesses tombantes. Et ce, suite à sa perte de 10 kilos. Cela est survenu tout juste après sa rupture avec le candidat de la téléréalité Paga.

En décidant d’augmenter le volume de son postérieur, Luna Skye n’imaginait pas devoir faire face à autant de complications plus tard. Au cours de son intervention, une sorte de bactérie s’est développée. Ce qui a occasionné ce long et douloureux cauchemar. C’est vraiment peu reluisant pour cette femme qui est pleine de joie de vivre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LUNA SKYE 🦋🌙 (@lunaskye)

Luna Skye, sa vie

Luna Skye de son vrai nom Marie Eymel est âgée de 26 ans. Elle s’est révélée au grand public par son intégration dans Les Princes et Princesses de l’Amour.

En dehors de sa carrière d’influence qu’elle embrasse sur les réseaux sociaux, Luna Skye est également une chanteuse. Elle compte très bien percer avec son tout premier single baptisé Innocent.