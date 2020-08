La Casa de Papel : à quelle heure sort la nouvelle saison de la série totalement mythique de Netflix ?

Depuis le début de l’ère Netflix, beaucoup de séries sont devenues cultes, à l’instar de House of Cards, Stranger Things ou Orange is the New Black.

Parmi les shows incontournables de la plateforme, on compte aussi sur une série espagnole plus que populaire, à savoir La Casa de Papel.

Après 3 saisons, plus que plébiscitées, Netflix s’apprête à mettre en ligne les nouveaux épisodes de sa pépite.

La saison 4 de La Casa de Papel arrive aujourd’hui !

C’est donc ce jour, vendredi 3 avril, que la saison 4 de La Casa de Papel sera disponible sur Netflix. Les célèbres braqueurs sont donc de retour pour de nouvelles aventures, qui s’annoncent aussi palpitantes que les précédentes. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, les fans s’interrogent déjà sur l’heure de disponibilité de ces nouveaux épisodes. À quelle heure vont-ils pouvoir retrouver Tokyo, Rio et le Professeur ?

Alors que certains croient encore que les lancements de séries se font après minuit, Netflix reste fidèle à son fonctionnement de toujours, et c’est seulement à 9 h 01 demain matin que les abonnés pourront commencer à binge watcher leur série préférée.

Au menu de cette 4e saison, on retrouve 8 épisodes, que le compte Twitter de la plateforme s’est empressé de partager.

since part 5 is the last season of la casa de papel lets remember the best thing to come out of part 4 pic.twitter.com/6srwZV13qD — defne ༄ؘ ⋆ (@murilloslut) July 31, 2020

La Casa de Papel, une nouvelle saison qui s’annonce bouleversante

Avec la bande-annonce de la saison 4 qui a été mise en ligne, il risque d’y avoir quelques bouleversements dans les nouveaux épisodes de La Casa de Papel. En effet, à la fin de la 3e saison, un certain nombre de rebondissements laissait à penser que des décès se profilaient. Parmi les héros, quelques-uns étaient dans des situations périlleuses, à l’image de Nairobi, touchée en pleine poitrine par une balle. Pour vous faire patienter pendant ces dernières heures d’attente, voici le fameux trailer dans lequel quelques indices peuvent s’être glissés.

Une saison 5 pour La Casa de Papel ?

Et si la saison 4 de La Casa de Papel était aussi la dernière de la série ? Cette question paraît un peu idiote, considérant la grande popularité du show, pourtant elle se pose réellement. Plusieurs raisons nous laissent penser que cela pourrait être la fin de nos braqueurs préférés.

La série a déjà connu 4 saisons extrêmement populaires.

L’histoire des héros pourrait finir par tourner un peu en rond.

Netflix souhaite renouveler son catalogue régulièrement.

Un indice de plus tend à pencher en faveur d’une annulation de La Casa de Papel après la saison 4, et non des moindres. L’acteur qui incarne le Professeur, Álvaro Morte, a récemment accordé une interview à Télé Loisirs, dans laquelle il tient des propos relativement inquiétants pour les fans. Ainsi, à la question de savoir si une saison 5 était d’ores et déjà prévue, celui-ci n’a pas répondu ce qui semblait pourtant évident.

« Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu’il soit nécessaire de tourner mille saisons. Il faut savoir dire adieu aux personnages quand les séries fonctionnent. Je suis de ceux qui préfèrent rester sur une bonne impression ».

Des mots qui sonnent comme un avertissement, car il serait difficile de continuer la série sans le charismatique Professeur.