La Casa de Papel : Nairobi est-elle enceinte du professeur ?

Disponible sur les sites de streaming depuis 2017, la Casa de Papel serait devenue l’une des séries les plus appréciées du moment. Après la sortie des 4 premières saisons qui n’ont laissé personne indifférent au regard des événements qui se sont déroulées, la saison 5, qui semble être la dernière a été officialisée en juillet dernier et reste très attendue des fans.

Nairobi serait morte avec un gros secret

Nairobi, l’une des actrices les plus cruciales de la série, a vécu un triste sort dans la saison 4 mais il s’avère que cette dernière avait été enceintée par le Professeur. Alors que les abonnés de Netflix attendent la prochaine saison de leur film préféré, un débat s’enfle au sujet d’une probable grossesse de la braqueuse Nairobi avant sa mort. La saison 4 de la Casa de Papel a été rendue disponible sur le site de Netflix il y a plus d’un an et les fans de cette série ont vécu tous les événements qui se sont passées dans les différents épisodes. Toutefois, ils semblent ne pas s’accorder sur la théorie qui stipule que le Professeur aurait engrossé la braqueuse. Même si certains souhaitaient encore voir ce personnage important de la série, celle-ci serait morte avec un secret.

Dans les premiers épisodes de cette saison qui a tant fait parler, l’état de santé de Nairobi se dégradait au point où elle a dû subir une opération en urgence par Tokyo. Très connue pour sa détermination, elle avait pu sortir son amie de la situation contraignante dans laquelle celle-ci se trouvait et son état de santé s’améliorait progressivement. Alors que les téléspectateurs la croyaient hors du danger, ce personnage phare s’est fait tuer par Gandia sous le regard impuissant de sa bande. Cette disparition brusque de Nairobi a brisé les cœurs de la plupart des fans de la série qui espèrent la revoir dans la prochaine saison d’autant plus qu’elle joue un rôle important dans cette fiction.

Nairobi avait-elle été enceintée par le Professeur avant de mourir ?

Pour l’heure, rien ne confirme encore le retour de Nairobi dans la saison 5 de la Casa de Papel. Par ailleurs, les amoureux de la série restent convaincus d’une vérité, la braqueuse serait morte tout en étant enceinte du Professeur. Le casting de la nouvelle saison a été lancé depuis le 23 juillet 2020 et tout le monde est impatient de vivre les prochains épisodes de la Casa de Papel. De son vrai nom Alba Flores, Nairobi dont le personnage est très apprécié par les téléspectateurs aurait conservé un gros secret qui devra certainement être révélé dans la prochaine saison. Si on s’en tient à cette rumeur, l’histoire de Nairobi est loin d’être finie et plusieurs amateurs de cette fiction pensent la revoir dans les flashbacks. NextPlz a fait savoir que les téléspectateurs de la Casa de Papel pensent qu’elle se trouvait enceinte du Professeur avant sa mort et c’est même ce que laisse croire une scène de la précédente saison.

En effet, on aperçoit la braqueuse dans un épisode où elle est allongée portant une robe rouge donnant l’impression d’être heureuse avec ses mains sur son ventre. Cette image peut amener les téléspectateurs à croire que la braqueuse était grosse dans la saison 4. Il faut dire qu’elle avait d’ailleurs demandé au Professeur de lui faire un enfant dans l’un des épisodes, ce qui avait même créé une petite gêne chez Sergio. De son côté, le Professeur avait accepté d’apporter son aide à Nairobi mais souhaitait que cela soit fait par insémination. Ceci étant, le compagnon de Raquel semble avoir changé d’avis et aurait accepté de coucher avec Alba Flores pour qu’elle réalise son rêve de devenir maman. C’est du moins ce que plusieurs s’imaginent après avoir vécu la scène où cette dernière est allongée dans sa belle robe. La saison 5 que personne ne veut louper, apportera sans doute des réponses à toutes ces questions.