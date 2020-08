La Casa De Papel, partie 4 : les fans de la série très déçus par cette nouvelle saison !

De retour hier pour une quatrième partie, la série espagnole continue son petit bonhomme de chemin, après 3 saisons saluées par les critiques et les spectateurs. Comme avant la mise en ligne de nouveaux épisodes pour toutes les séries, les attentes autour de la partie 4 étaient particulièrement élevées. Alors, est-ce que les scénaristes ont été à la hauteur du passé glorieux de La Casa De Papel ?

La Casa De Papel, partie 4 : une série toujours explosive

Indéniablement, ces nouveaux épisodes de La Casa De Papel sont tout aussi explosifs que les précédents. Après tout, c’est la signature de la série, qui ne saurait se passer de son côté Ocean’s Eleven mixé à du Tarantino. L’héritage des 3 autres saisons est ainsi préservé, et l’équipe de braqueurs, tout comme les protagonistes qui les entourent, n’y va pas par quatre chemins pour atteindre leurs objectifs. Le rythme est donc toujours au rendez-vous, même si parfois, une sensation de déjà-vu ou d’excès peut poindre le bout de son nez.

la casa de papel ça m’a tellement soûler j’me suis arrêter en plein épisode de la saison 4 c’est bon toujours les mm choses — ⁸⁸⁸ ᴘᴜʀᴘᴘʟᴇ (@Purppleigo) July 28, 2020

Cependant, si les fans ne boudent pas leur plaisir de retrouver leurs héros préférés, quelques critiques récurrentes s’élèvent à propos de défauts de plus en plus évidents après chaque épisode. De manière générale, les premiers retours estiment que la série se repose trop sur son action omniprésente, au détriment la plupart du temps du scénario et de la cohérence du récit.

De nouveaux épisodes pour La Casa De Papel qui paraissent vides de sens

L’impression générale de cette quatrième partie est le non-renouvellement des idées que pouvaient avoir les scénaristes jusqu’ici. Au contraire, la série exploite au maximum tous les ingrédients qui ont fait son succès, quitte à les recycler encore et encore, jusqu’à ce que leurs effets ne fonctionnent plus.

Les personnages semblent immunisés contre la mort, à la manière de super-héros.

De nombreux flash-backs inutiles donnent l’impression de combler un vide scénaristique.

Alors que les braqueurs se voulaient non-violents au début de la série, on ne peut pas en dire autant d’aujourd’hui.

J'ai pas encore regardé la saison 3 et 4 de la Casa de Papel mais je sens déjà que la série aurait du s'arrêter à la 2. Je pense que le reste a été fait après parce que la série a marché de fou — tibo (@Thb92i) July 27, 2020

Globalement, le charme des premiers épisodes, qui laissaient transparaître un discours politique sous-jacent, fait bien partie du passé. Les particularités des personnages en deviennent presque irritantes, même si l’on reste attaché à leur sort, après toutes ces aventures vécues à leurs côtés.

Netflix en route vers une saison 5 pour La Casa De Papel ?

Face à ce constat implacable, on est en droit de se demander si Netflix accordera une cinquième saison à l’un des plus gros succès de son catalogue. En effet, cette partie 4 n’est pas exempte de défauts, et tel qu’on connaît la plateforme de streaming, lorsque l’histoire d’une série commence à tourner en rond, l’annulation n’est pas loin. Malgré tout, chaque nouvelle salve d’épisodes de La Casa De Papel étant un réel événement dans le monde, il est possible que Netflix n’envisage pas de se passer de cette visibilité, surtout à l’heure où Disney+ s’apprête à envahir le marché du streaming. Enfin, à défaut de renouveler tel quel La Casa De Papel, le service de VOD pourrait choisir également de lancer un spin-off. Toutefois, les récents propos tenus par l’acteur du Professeur, Alvaro Morte, ne laissent rien présager de bon quant à l’avenir de nos braqueurs.