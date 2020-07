La Casa de Papel partie 4 : la fameuse vidéo que vous attendiez tous !

En effet, les acteurs de la Casa de Papel reprennent le chemin de la plateforme de streaming pour la partie 4.

Comme c’est le cas pour d’autres séries comme les Demoiselles du téléphone, il est toujours préférable d’avoir un récapitulatif. Netflix a donc dévoilé la fameuse vidéo que vous attendiez sans doute avec ferveur puisqu’elle permet de commencer les nouveaux épisodes dans les meilleures conditions.

Que se passe-t-il dans la partie 3 ?

Vous avez un vague souvenir concernant les précédents épisodes qui ne sont pas proposés sous la forme d’une saison, mais d’une partie. Ce sont généralement les séries espagnoles qui fonctionnent de cette façon, mais vous pourrez rapidement trouver les épisodes. Nous vous proposons quelques moments importants pour ne pas être totalement relégués aux oubliettes lorsque la Casa de Papel sera diffusée.

La Casa De Papel I Recap Partie 3 I Netflix France Vamos a recapitular la dernière partie.La Casa De Papel partie 4, le 3 avril. Publiée par Netflix sur Dimanche 29 mars 2020

Bien sûr, la vidéo présentée par Netflix dévoile les moments les plus importants avec notamment Rio qui est renvoyé parmi les siens .

. Le couple avec Tokyo n’est plus au rendez-vous, cela entraîne une succession de problèmes qui auront des répercussions dramatiques sur la série.

Nairobi a également été touchée par une balle alors que Lisbonne a été capturée.

Vous savez que Sierra a un plan assez pointilleux puisqu’elle veut que le Professor sorte de sa cachette.

Pendant la saison 3, enfin la partie 3, il a failli être capturé, mais il est désormais dévasté puisque la femme de sa vie est entre les mains des policiers. Par contre, le groupe a clairement changé sa vision puisque les armes sont au rendez-vous, car comme le précise le professeur, la guerre est désormais déclarée. Il y a de grandes chances pour que vous puissiez dévorer la partie 4 en une seule nuit comme ce fut le cas avec Élite.

Qui est le traître ?

Bien sûr, de nombreux problèmes sont connus et le plan ne s’est pas déroulé comme prévu. Certains savent que le sauvetage de Rio a forcément redistribué les cartes alors que le Professor pouvait entrevoir une belle vie aux côtés de sa femme. Malheureusement, le couple a été contraint de se dévoiler au grand jour et les conséquences sont catastrophiques. Nous en serons un peu plus sur l’état de santé de Nairobi puisqu’elle est entre la vie et la mort. De plus, les personnages au costume rouge et au masque savent qu’un traître se cache parmi eux. Le plus difficile sera sans doute de le débusquer assez rapidement.

La partie 4 de la Casa de Papel vous proposera aussi de découvrir le chef de la sécurité à savoir Gandia. Ce dernier permet au groupe de prendre la poudre d’escampette puisqu’il a pu pirater le système. Difficile pour l’instant de savoir s’il des morts seront au rendez-vous, mais soyez attentif, Netflix dévoilera la partie 4 de la Casa de Papel le 3 Avril prochain. Sur son compte Twitter, la plateforme a aussi proposé le programme de ce mois qui est assez sympathique.