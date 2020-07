La Casa de Papel saison 4 : retour sur la fin qui oppose Alicia au Professeur (SPOILERS) !

Si vous êtes parvenu jusqu’à la fin des nouveaux épisodes de La Casa de Papel, bravo à vous, vous êtes digne des plus grands binge-watchers.

Cependant, terminer cette saison n’a pas dû vous laisser sans questions, d’autant plus que comme à l’accoutumée, la série s’achève sur un cliffhanger époustouflant, sans possibilité d’avoir de réponses avant plusieurs mois.

Fin de saison 4 pour La Casa de Papel, Alicia va-t-elle tuer le Professeur ?

Entre émotion et action, la saison 4 de La Casa de Papel est un condensé de multiples ingrédients déjà vu auparavant dans la série. Des plans toujours plus élaborés du Professeur, à la blessure de Nairobi, qui a tenu en haleine les spectateurs pendant pas moins de 4 épisodes, ces nouveaux épisodes n’ont toujours pas permis aux héros de prendre un peu de repos. Toutefois, c’est bien la fin de la saison qui a le plus marqué le public. En effet, dans l’épisode 6, alors qu’elle avait survécu à sa balle dans la poitrine, Nairobi trouve quand même la mort, tuée par un agent de sécurité de la banque. Bien sûr, l’équipe s’en retrouve bouleversée, d’autant plus que la jeune femme était un pilier important des braqueurs. Mais ce n’est pas fini !

À la fin du tout dernier épisode, une scène saisissante montre Alicia Sierra, flic sans pitié qui coure après tous les membres du groupe, tenant en joue le Professeur derrière son dos. Alors qu’elle est réputée pour avoir la gâchette facile, tout le monde se demande à présent si elle va réellement tirer et tuer le cerveau des braqueurs.

La Casa de Papel saison 4 : les épisodes de trop ?

Pour beaucoup, La Casa de Papel est la série la plus populaire de Netflix, d’autant plus parmi les séries non anglophones. À ce titre, les nouveaux épisodes étaient attendus comme le Messie, exactement comme à chaque nouvelle saison du show. Pourtant, certaines voix mécontentes parmi les fans s’élèvent déjà, notamment pour souligner le manque de créativité de cette suite.

Selon certains, l’histoire commence à tourner en rond.

Les rebondissements et péripéties auraient un goût de déjà-vu.

Le schéma général de la série reste globalement inchangé saison après saison.

Difficile de donner un nouveau sens à La Casa de Papel, qui ne se base que sur une histoire de braquage. Après 3 saisons particulièrement réussies et saluées par la critique, on est donc en droit de se demander si cette quatrième phase ne serait pas celle de trop.

Alba Flores réagit à la mort de Nairobi dans la saison 4 de La Casa de Papel

Depuis la fin de la saison 3, le personnage de Nairobi n’a pas vraiment eu de répit. Touchée par une balle en pleine poitrine, elle a dû lutter pour sa vie pendant plusieurs épisodes, avant de mourir malheureusement quelques heures à peine après sa guérison, d’une autre balle, en pleine tête cette fois-ci. C’est donc la fin de l’aventure pour l’un des personnages les plus importants de l’équipe, mais aussi et surtout pour l’actrice qui lui prête ses traits, Alba Flores. Dans le documentaire qui présente le making-of du tournage de la saison, elle revient sur son départ de la série.

« C’est la fin d’une époque pour moi. On dit que quand on va mourir, on voit sa vie défiler. C’est un peu ça, mais avec mon personnage. J’aime penser que Nairobi souhaite à son fils une vie meilleure, avec plus de choix que celle qu’elle aurait pu lui offrir. Une vie plus paisible ».

On lui souhaite bonne route, en espérant la revoir très vite dans de nouveaux projets.