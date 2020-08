La Casa de papel : une saison 5 enfin annoncée par Netflix, les fans sont ravis !

Une merveilleuse nouvelle pour les fans de la Casa de Papel

Connues sous ses histoires rebondissantes pleines de suspenses, regorgeant d’histoires d’amour, les différentes saisons de la série espagnole n’ont cessé de mettre plein la vue aux téléspectateurs. Impatients de voir la suite du fameux braquage à la banque d’Espagne, les fans seront enfin servis puisqu’une nouvelle saison sera bientôt au rendez-vous sur les petits écrans.

Arrêté au bon milieu de l’évasion du dernier braquage, nombreux sont ceux qui se sont demandés sur la suite de la série : Est-ce que le Professeur sera tué par Alicia ? Aura-t-il un plan pour échapper à la policière ? Les braqueurs arriveront-ils vraiment à s’échapper après avoir recouru en aide à Rio ? Des questions qui seront bientôt mises au clair dans la nouvelle saison. Comme la saison 4 n’a pas eu autant de succès que les précédentes, Netflix tentera de rectifier le tir avec celle-ci.

En effet, le 21 juillet dernier, le fameux cerveau du braquage, Alvaro Morte, incarnant le personnage du Professeur, a fait une publication sur Instagram. Un cliché qui a sauté aux yeux des internautes puisque sous son masque, pas celui de Dali, il s’est posé dans le studio de Vancouver en ajoutant la légende : « I’m back. The Professor is back ”. De plus, le site d’EW a affirmé que le tournage de cette nouvelle saison a débuté le lundi 27 juillet au Danemark pour ensuite poursuivre en Espagne et en Portugal…….+

Une nouvelle saison, mais la dernière pour la fameuse série

Bien que les fans se sont réjouis de la prochaine sortie du nouveau chapitre de Casa de Papel, un choc a frappé ces derniers sur l’annonce que celle-ci sera le bouquet final. En effet, récemment publié par Netflix sur Twitter, le choquant cliché du masque de Dali brisé sur le sol ajouté de la légende « Le bouquet final. La Casa de Papel partie finale, prochainement » attristait nombreux internautes que la saison 5 sera vraiment le dernier de la célèbre série.

Cependant, dans un communiqué de Netflix, le producteur exécutif et créateur de la série, Alex Pina a fait part de son explication sur la fin de Casa de Papel : « Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe. Comment mettre le Professeur au pied du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage, mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante. ».

NUMERO 2 : LA CASA DE PAPEL Heu.. comment dire que j'ai fais 3 saisons en 2 jours…😕

Putain mais vraiment quelle série, j'avais jamais autant rush ( g pas dormi)

Vraiment vraiment magnifique, j'attends la saison 5 avec IMPATIENCE pic.twitter.com/cKUXLLSHhJ — YARO™ (@Yaro_Le_Dono) July 31, 2020

Les dizaines d’épisodes de la cinquième partie seront alors très riches en émotion, toujours en présence du Professeur, Lisbonne, Berlin, Tokyo, Rio, Denver, Stockholm, Arturo, Helsinki, Bogota, Marseille, Manille, Colonel Tamayo, Palerme, Inspectrice Sierra, Gandía, et bien d’autres, dont deux nouveaux visages de Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado.

Ayant vu jour sur la chaîne télévisée espagnole Antena 3 le décembre 2017, la « Casa de Papel » a connu un franc succès auprès des millions de téléspectateurs. Les fans n’ont cessé d’augmenter, notamment depuis le troisième et quatrième épisode diffusés respectivement le 19 juillet 2019 et le 3 avril 2020.

Cependant, comme toutes histoires ont une fin, la cinquième partie sera alors la dernière de l’histoire des braqueurs aux masques de Dali. Une dernière partie composée d’une dizaine d’épisodes dont la diffusion sera certainement au rendez-vous sur les écrans des fans en 2021.