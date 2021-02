La coiffure que les mannequins adorent, elle peut être portée à tous les âges !

Les stars n’hésitent pas à partager leurs envies que ce soit pour le maquillage, les coiffures ou encore la mode. De ce fait, si vous suivez des stars comme Kendall Jenner, vous aurez l’occasion d’avoir les dernières tendances et ce sera aussi l’occasion de découvrir les coiffures qu’il est possible de porter à tous les âges. Ce n’est pas la seule mannequin qui devrait vous combler puisque la coiffure a été adoptée par Gigi Hadid notamment.

Quelle est cette coiffure si réjouissante pour votre style ?

Avec le confinement, le couvre-feu et la crise sanitaire, les Françaises veulent de plus en plus changer leur tête pour adopter une nouvelle tendance, commencer une nouvelle vie et tirer un trait sur le passé. De ce fait, changement de longueur ou de couleur est clairement au programme et le but premier consiste aussi à transformer son style. Vous avez plusieurs coiffures qui sont à la mode comme le carré long et déstructuré ou encore les ondulations, le fameux Wavy et vous pourrez même adopter une autre couleur.

Toutefois, une coiffure est très pratique et elle est aussi intemporelle, vous pourrez alors la porter à 20, 40 ou 50 ans sans aucune restriction .

. Ce sont les nattes XXL qui ont donc la cote en France et elles sont présentes sur tous les comptes Instagram du monde entier.

Comme c’est le cas pour la mode vintage, ces nattes sont largement au rendez-vous et vous pourrez avoir des cheveux ondulés naturellement.

Les mannequins semblent adorer cette tendance que vous pouvez porter tout au long de la semaine.

Lorsque les nattes seront enlevées, vous aurez naturellement des cheveux ondulés, cela vous permettra ainsi d’embrasser une autre tendance du moment.

Bien sûr, la réalisation des nattes n’est pas si complexe au vu de toutes les vidéos que vous pouvez dénicher sur Internet. Il suffit de faire une raie au centre de votre crâne et vous faites des tresses tout à fait classiques pour qu’elles soient présentes sur les deux côtés de votre crâne. Il faut savoir que cette coiffure présente de sérieux atouts pour votre style et elle est également très pratique pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Pourquoi adopter au plus vite les nouvelles nattes ?

Les tresses lorsque vous maîtrisez la réalisation sont faciles à obtenir, il faut par contre un petit temps d’adaptation pour bien comprendre les étapes surtout si vous devez les réaliser vous-même sans l’aide d’une autre personne. Les nattes protègent aussi vos cheveux et cela vous permet d’onduler naturellement lorsque vous les enlevez. Vous avez finalement deux coiffures en une seule, ce qui peut être clairement intéressant. Que ce soit pour une réunion professionnelle, un week-end décontracté ou encore un rendez-vous amoureux, il faut savoir que les nattes XXL s’adaptent réellement à toutes les envies.

D’autres avantages sont à prendre en compte notamment la tendance, si vous suivez la mode avec la plus grande précision, sachez que ces nattes sont parfaites. Elles étaient largement présentes sur les podiums du monde entier lors de la dernière Fashion week, même si les défilés ont clairement été organisés dans des conditions spécifiques à cause de la crise sanitaire. Dans tous les cas, les tresses sont à la mode et, si vous n’avez pas de longs cheveux, vous pouvez tout de même adopter de petites nattes. L’effet sera différent, mais vous pouvez structurer votre visage.

Certaines femmes n’hésitent pas à adopter par exemple les tresses de Lagertha dans la série Vikings.