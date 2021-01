La détox avec les jus de légumes : une tendance efficace et simple pour perdre du poids

Vous savez désormais que les écarts peuvent fatiguer votre organisme sur le long terme. Votre foie est aussi malmené par les mauvaises habitudes et le jus de citron le matin n’est pas toujours suffisant. Il est alors préférable d’adopter une autre technique et nous avons déjà évoqué le monde de la détox sur ce site. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir par exemple les jus de légumes qui sont faciles à préparer, et même à programmer au cours de la journée. Par contre, la cure doit être éphémère.

Comment consommer des jus pour la détox ?

Le but de cette cure est de purifier votre organisme, mais elle n’est pas si facile à réaliser. Si vous avez de mauvaises habitudes alimentaires, vous aurez sans doute des difficultés pour résister à l’appel de la malbouffe. Il faut dans un premier temps envisager un changement au niveau de vos consommations et vous pourrez ensuite opter pour la détox afin de profiter de tous les avantages. Les jus peuvent être consommés avec des fruits et des légumes, cela vous permet en même temps de faire le plein de vitamines par exemple.

Les naturopathes ont tendance à conseiller ces jus de légumes et de fruits que vous devez consommer tout au long de la journée .

. Comme c’est le cas pour le régime 5:2, certains médecins ne sont pas très euphoriques à l’idée de recommander cette méthode.

N’hésitez pas à demander l’avis à un professionnel de la santé pour être certain que le juicing ne soit pas néfaste pour votre santé.

Vous avez donc besoin d’un extracteur de jus pour profiter de ces boissons en jonglant avec des légumes et des fruits.

Si vous n’êtes pas habitué, programmez une seule journée au cours de la semaine en adoptant une alimentation saine et équilibrée afin d’habituer votre organisme. Si vous misez immédiatement pour une cure détox de ce genre pendant 5 jours, vous aurez des troubles digestifs et la prise de poids sera considérable. Choisissez également des fruits et des légumes de saison afin de faire le plein de tous les nutriments et des vitamines. Lorsque vous avez effectué cette première journée, faites un bilan et programmez une seconde séance la semaine suivante. Vous aurez ainsi une cure de jus pendant deux journées complètes.

Une cure déconseillée dans certains cas de figure

Si vous n’avez pas de problèmes de santé et si vous n’êtes pas faible généralement ou si votre IMC n’est pas trop bas, vous pourrez opter pour cette cure de jus de fruits et de légumes. Votre tube digestif sera ainsi au repos et votre apport calorique sera beaucoup plus faible. C’est aussi pour cette raison que la perte de poids est possible et, parfois, vous pouvez vous délester de plusieurs kilos en quelques jours. Par contre, si vous avez des problèmes de santé ou si vous êtes diabétiques, cardiaques, demandez conseil à votre médecin traitant.

Evitez aussi de consommer certains fruits comme des pamplemousses, car ils ont tendance à entacher l’effet des médicaments. Ces derniers ne sont donc pas aussi bien absorbés par l’organisme, ce qui est problématique si vous avez des maladies. Il y a donc des contre-indications qu’il ne faut pas mettre de côté, mais sachez qu’une cure ne doit pas durer très longtemps. De plus, il est recommandé de commencer par une journée au cours de la semaine pour habituer votre corps. Dans le cas contraire, si vous optez pour 5 jours consécutifs de cette détox, vous reprendrez le poids perdu et un supplément la semaine suivante.