La famille Gaulliste présente son indignation face aux propos d’Éric Zemmour ! 

Dimanche soir, le petit fils du général De Gaulle était l’invité de LCI sur une émission. Tout comme l’ancien président du conseil constitutionnel Pierre Mazeaud, il a fustigé les propos tenus le polémiste Eric Zemmour sur la deuxième guerre mondiale, sans pour autant le nommer. Une entrée sans doute de la famille gaulliste dans le débat politique à l’approche de la présidentielle.

View this post on Instagram A post shared by Nicolas Callegari (@nicolaswanndeparis)

Un déshonneur profond qui choque

Voilà quelques semaines déjà que l’ex-éditorialiste du Figaro affirme sans ambages que Pétain a protégé les juifs français au cours de la shoah. Mais ce n’est pas fini. Dans le même temps, il revendique un héritage de gaulliste, dont il estime être le plus fidèle dépositaire dans les débats publics.

Des déclarations qui ne sont pas du tout du goût de nombreuses figures politiques à l’instar du petit-fils de Charles de Gaulle, Pierre De Gaule, de Pierre Mazeaud ou encore de l’ancien président Nicolas Sarkozy. Au sujet de son appropriation des idées gaulliste et du sauvetage des juifs durant la shoah par Philippe Pétain, l’ex-chef de l’état le tourne en dérision : « Comparer Zemmour à de Gaulle. C’est fort, c’est fort… Mais peut-être n’avez-vous pas entendu ce qu’il a dit de Pétain. Je ne suis pas sûr que le Général de Gaulle aurait forcément apprécié ce qu’il a dit de Pétain ».

Pierre de Gaulle y va du même élan, fustigeant toute implication de Pétain dans le sauvetage des juifs durant la deuxième guerre mondiale. « Quand vous entendez certains personnages médiatiques d’aujourd’hui dire que Pétain a sauvé des familles juives, moi ça me choque profondément », a-t-il déclaré.

« Ma tante et ma grand-tante ont été déportées pour des faits de Résistance », a ensuite rappelé Pierre de Gaulle. « Pétain est allé beaucoup plus vite que ne l’imaginait Hitler dans l’adoption des lois anti-juives. Ça a surpris Hitler. Qu’on ne vienne pas me dire “ah ça y est il a sauvé les familles juives” », a-t-il poursuivi. « C’était une soumission, une capitulation, et c’était un déshonneur profond qui me choque » a-t-il ajouté.

View this post on Instagram A post shared by Seven Doc & Editions Publialp (@seven_doc)

« Ceux qui le soutiennent, je leur dis merde »

D’après Pierre De gaulle, tenir de tels propos concernant Pétain est une « erreur ». « C’est une récupération médiatique qui me choque et qui ne connaît pas l’histoire. Il n’y a pas de notion des réalités de l’époque. C’est grave », a-t-il lancé.

Pierre Mazeaud s’est lui-même donné de la voix au micro de Radio j. « Il vaut mieux ne rien dire. Foutez-lui la paix et foutez-nous la paix. Ne lui donnez pas quelque autorité que ce soit ! », a-t-il martelé à propos d’Éric Zemmour. « Plus on parle de lui, plus il est content. (…) Le mieux ce serait de vous taire et de ne jamais en parler », a-t-il préconisé.

Au sujet de Pétain, Pierre Mazeaud s’est contenté de rappeler un fait historique : « le serrement de main à Montoire à Hitler ». Un événement qu’il « n’acceptera jamais ». « Ceux qui le soutiennent, je leur dis merde », a-t-il conclu dans une colère froide.