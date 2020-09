La famille Kardashian-Jenner à travers les années… leurs changements physiques sont impressionnants !

Les sœurs Kardashian-Jenner sont 5 au total… L’entretien de leur apparence et de leur silhouette est comme une religion pour leur famille. Cela les a très souvent amené à faire évoluer leur look, mais également leur physique, pour essayer d’atteindre cette perfection physique qui les attire. Autant dire que les physiques actuels n’ont plus rien à voir avec les physiques du début de la télé réalité.

Des aînées qui ont su se faire respecter !

Même si elle fait moins parler d’elle, Kourtney est l’aînée de la famille Kardashian. Au tout début, elle faisait penser à une simple bimbo, mais une fois devenue maman, son style a radicalement changé pour devenir plus sage.

Cependant, après sa séparation avec Scott Disick le père de ses enfants, Kourtney a décidé de changer d’apparence une nouvelle fois. Elle s’est mise à faire du sport de façon intensive, mais surtout, ses robes se sont raccourcies, et ses décolletés sont devenus plongeant.

Kim Kardashian est la cadette des sœurs, mais également la plus populaire et la plus connue de la famille. Elle est tout simplement le leader de l’émission de télé réalité qui met leur famille en lumière « L’incroyable famille Kardashian ».

Si aujourd’hui, Kim est celle qui signe les plus gros contrats dans la famille, et qui est invitée aux mondanités les plus prisées du monde entier, il n’en n’était pas ainsi au début de son aventure télévisuelle.

Mal maquillée et mal habillée au départ, Kim Kardashian a su s’entourer de stylistes talentueux, entrant de cette manière dans le monde de la mode. Son mariage par la suite avec le rappeur Kanye West, lui a fait monter quelques paliers en plus dans son ascension. Véritable femme d’affaires, Kim est maintenant une star respectée qui est invitée pour les plus grands défilés. La mannequin fait partie des plus grandes influenceuses au monde, et elle est suivie par plus de 188,6 millions d’abonnés sur Instagram.

Khloé Kardashian la 3e des sœurs, a un peu eu du mal à se trouver, entre ses problèmes de couple et ses complexes physiques. Cependant, son divorce avec son ex-mari Lamar Odom, a été comme un déclic pour la jeune femme.

Entre régime alimentaire et sport assidus, Khloé Kardashian a perdu plus de 10kg, et est devenue une femme beaucoup plus sûre d’elle ! Aujourd’hui maman d’une petite fille True, Khloé Kardashian est plus sexy que jamais. La belle n’a pas peur des vêtements transparents, ni des décolletés vertigineux, et encore moins des robes fendues bien hautes.

Des cadettes affranchies qui s’en sortent plus que bien !

Dans la famille Kardashian-Jenner, l’image est un fonds de commerce, et les benjamines qui ont grandi dans cette atmosphère l’ont très bien et vite compris. Kendall Jenner fait partie des tops modèles les plus sollicités en ce moment. Elle est même une égérie pour la marque Estée Lauder.

Loin des courbes généreuses, Kendall est plutôt grande et élancée, avec un véritable physique mannequin. Un métier dont elle a toujours rêvé et dont elle vit aujourd’hui.

La dernière-née du clan Kardashian-Jenner est Kylie Jenner. Comme ses grandes sœurs, Kylie Jenner qui était toute petite au début de la diffusion de la télé réalité les sœurs Kardashian, a voulu se servir de son apparence pour percer, et le pari est réussi en suivant les traces de sa sœur Kim.

Redoutable femme d’affaires également, l’influenceuse possédait déjà à 18 ans, un prêt-à-porter, et avait aussi créé sa propre marque de cosmétiques. Kylie Jenner est suivie par plus de 97 millions d’abonnés sur Instagram.

Elle fait partie des 100 stars les mieux payées du monde, d’après le classement Forbes. Côté physique, Kylie Jenner ne cesse de se retoucher à la recherche d’une certaine perfection semblerait-il…