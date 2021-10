La femme de l’attaquant du PSG Mauro Icardi expose les infidélités de son mari !

Être femme de footballeur n’est pas signe d’une vie de luxe avec fidélité comme valeur phare au sein de la relation. C’est bien ce qu’on comprend à travers l’histoire de Mauro Icardi et sa compagne. Celle-ci désarmée, fait de terribles révélations sur son compte Instagram. Son homme l’aurait trompé.

Mauro Icardi infidèle, sa femme en parle

Chez les célébrités, l’infidélité, c’est un peu comme de l’eau à boire. Cette fois, c’est un nouveau couple qui est visé. Il s’agit de celui de Mauro et Wanda Icardi. La jeune femme est abattue et furieuse.

En effet, Mauro Icardi a trompé son épouse tout récemment avec une célèbre actrice argentine. Il s’agit de Maria Eugenia Suarez. Abattue, la jolie femme de la star du PSG a partagé un message surprenant en story Instagram, ce samedi 16 octobre 2021. Elle s’exprime avec colère : « Une autre famille détruite pour une salo** ».

Pas très agréable à vivre, et ce, d’aucune manière qu’il soit. On peut constater également l’absence du compte Instagram du père de ses enfants, parmi ses abonnements. Ce qui interpelle très rapidement et laisse sous-entendre une vraie rupture. Visiblement, Wanda fait une croix définitive sur celui qui partageait sa vie.

Hormis ça, un fait bien particulier vient confirmer davantage tout cela. La jeune maman indique à son amie Ker Weinstein qu’elle n’est plus en couple avec le footballeur parisien.

Mauro Icardi et ses mauvais coups

Il faudrait reconnaître que n’est naturellement pas la première fois que le footballeur fait de sales coups de ce genre.

En effet, il avait déjà pris part à une célèbre tromperie avant d’épouser Wanda. Il entretenait en réalité, une liaison avec son épouse, lorsque celle-ci était encore en couple avec Maxi Lopez. Visiblement, cette situation ne l’avait pas pour autant affecter puisque ça l’avait énormément amusé. En dépit de cela, il s’est tatoué les prénoms des enfants de Maxi Lopez.

Mauro Icardi, sa carrière

Mauro Icardi est un footballeur international argentin très connu. Il évolue au poste d’avant-centre au Paris-Saint-Germain. Né à Rosario en février 1993, le jeune homme a commencé le football dans son pays natal. Et ce, avant de terminer sa formation plus précisément en Espagne et au FC Barcelone.

Mauro Icardi a débuté en professionnel à la Sampdoria Gênes en 2012. Un an plus tard, il s’engage avec l’Inter Milan où il réussit brillement à se révéler dans une équipe en perte de vitesse. Il arrive par la suite à signer un contrat de quatre ans avec le Paris Saint-Germain le 31 mai 2020.

Hormis ça, le joueur joue beaucoup trop peu en sélection jeunes d’Argentine. Et ce, tout précisément en équipe nationale. C’est en réalité un joueur de renom, qui a plusieurs cordes à son arc.

Le jeune joueur répond à la définition de renard des surfaces en tant qu’attaquant. Ce qui s’est fait bien-évidemment, par son efficacité devant le but. C’est sans omettre également sa capacité à tenir plusieurs rôles dans la surface de réparation adverse.