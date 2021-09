La femme de maître Gims, Dem Dem met le feu à la toile avec une photo osée sur Instagam !

Les célébrités font toujours sensation avec leur look, lorsqu’il s’agit de soirée, ou d’événement spéciaux. Ils sont toujours au top de leur niveau sur un 31 sans précédent. Même la femme de maître Gims ne s’exclut pas de la liste. Allons à la découverte de la charmante femme au décolleté incendiaire.

Dem Dem enflamme les réseaux sociaux avec sa sublime robe ultra sexy

La femme de maître Gims ne semble plus badiner avec les réseaux sociaux. La charmante femme a posté une photo d’elle sur Instagram et met le feu entièrement à la toile.

En effet, le lundi 13 septembre 2021, la belle Dem Dem s’est dévoilée dans une robe ultra-fendue devant un drôle de décor. Elle a fait le choix d’un magnifique décolleté dans une tenue moulante qui flatte ses formes généreuses.

Accrochée à des cordes, la femme de maître Gims pose son regard vers le haut. Laissant ainsi découvrir une superbe coiffure, queue-de-cheval qui se retrouve délicatement reposée sur son épaule. Elle n’hésite pas à marquer en légende de son compte Instagram la petite phrase « Ouai mes gâtés » pour titiller un peu ses fans. Très fun et amusante de la part de belle Dem Dem.

Il faut reconnaître que ses fans ont été extrêmement séduits par ce look. On ne pouvait que lire des mots doux de ses derniers qui se sont aussi empressés de la comparer aux belles divas. En occurrence Kim Kardashian, Beyoncé et autres.

Dem Dem a réellement fait l’unanimité avec cette tenue osée et risquée à la fois. Même si les tensions commencent à baisser en ce début de mois de septembre la belle a su trouver le moyen de faire grimper le mercure.

Dem Dem en compagnie de Vitaa : une photo sexy précédemment dévoilée

Dem Dem adore partager ses petites astuces beauté de même que les tendances modes qu’elle conseille avec ses internautes.

Cependant, le 19 juin 2021, on pouvait aussi apercevoir une photo de la belle femme qui avait capté l’attention de ses abonnés Instagram. Elle avait posé à Marrakech, dans un mini crop-top qui laissait dévoiler aisément sa plastique généreuse. En compagnie de sa grande copine Vitaa, la jeune femme semblait profiter de la chaleur estivale au bord d’une piscine.

Le couple Dem Dem et maître Gims, très solide

La femme d’origine malienne, méconnue du grand public a su faire chavirer le cœur de l’un des rappeurs français les plus connus dans l’hexagone. Il s’agit bel et bien de Maître Gims. Ils se sont rencontrés en 2005 au moment où la belle Dem Dem était encore lycéenne. Le chanteur de son vrai nom Gandhi Djuna n’était pas encore célèbre dans le temps.

En effet, malgré l’opposition des parents de la jeune femme, les deux tourtereaux décident de se marier en toute intimité sans aucun invité en 2005. Ils filent par la suite, le parfait amour loin des médias et élèvent par la même occasion leurs quatre enfants ensemble.

Contre toute attente, le chanteur décide finalement de dévoiler sur Périscope en 2016 le visage de la belle qui partage sa vie. Cette dernière a toujours soutenu son mari, et cela, depuis ses débuts.