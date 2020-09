La Ferme Célébrités : bientôt une nouvelle saison de l’émission ? Les rumeurs deviennent de plus en plus persistantes !

Une version nouvelle de La Ferme Célébrités, c’est ce qui pourrait être proposée aux téléspectateurs, d’ici peu. En effet, il semblerait qu’une société de production, affiliée au groupe Satisfaction, soit en train de réfléchir à la question. La société en question appartiendrait à Arthur.

Une émission qui met les stars à l’épreuve

Il se pourrait bien que TF1 propose un nouveau programme télévisé à ses téléspectateurs, même s’il n’est pas si nouveau que ça. Ledit programme est La Ferme Célébrités. Comme le nom l’indique, il s’agira de faire vivre ensemble des stars de tous bords dans une ferme, pendant une dizaine de semaines. Chaque célébrité qui participe à l’émission, a pour objectif d’y rester le plus longtemps possible.

Il faut savoir que chacun d’entre eux représente en réalité une association, et à chaque semaine passée dans la ferme, le gain est de 6 000 euros. En plus, à la fin, le gagnant remporte un gros montant pour l’association qu’il représente. Si à la 3e saison ce montant s’élevait à 110 000 euros, aux 2 premières saisons, il était de 180 000 euros.

Concernant le retour de l’émission La Ferme Célébrités, une filiale du groupe Satisfaction a racheté les droits du programme il y a peu. Notons qu’il s’agit de la société de production Ah !, qui est dirigée par Antoine Henriquet. Ce dernier est donc un producteur, et son entreprise est affiliée au groupe Satisfaction, dont le propriétaire est Arthur Essebag.

Il faut savoir que la société qui a racheté les droits de La Ferme Célébrités, est la même qui produit d’autres télé réalité en ce moment sur TFX. Il s’agit entre autres de La Villa des cœurs brisés, ou encore de Mamans et Célèbres.

Si la France avait arrêté la diffusion de La Ferme Célébrités depuis 2010, surtout en raison de vives polémiques qui sont nées, plusieurs pays ont adopté ce format de téléréalité, qui y est diffusé encore aujourd’hui. C’est le cas de pays tels que le Brésil, la Roumanie ou la Suède.

Ça fait bizarre de revoir leurs enfants si grands alors qu on les a vu petits dans la ferme célébrités 👍 #TPMP — AnnaKiri (@Annakirigole) September 21, 2020

Que retenir des précédentes saisons de « La ferme célébrités » ?

Les polémiques et les critiques ont été vives contre l’émission, et la 3e saison a sonné le glas, lorsqu’il y a eu une baisse drastique de l’audimat. On comprend pourquoi la société qui a racheté les droits du programme prévoit de l’adapter aux mœurs actuelles, en cas de nouvelle saison, qui serait la 4e d’ailleurs.

Selon le magazine qui a recueilli les informations, la production aurait pour idée, de se positionner sur l’engouement que les français ont en ce moment pour la campagne. Il faut dire qu’avec la pandémie de Covid-19, nombreux sont ceux qui ont fui les villes pour vivre leur confinement au grand air, à la campagne.

Il se pourrait que les célébrités candidates à l’émission, plutôt que d’être simplement confinées dans une ferme mise à leur disposition, soient plutôt accueillies tel un véritable agriculteur.

Ils veulent relancer la Star Academy maintenant ils parlent de remettre la ferme célébrités c'est bien de retrouver les vieux bails… MAIS PTN SECRET STORY ÇA VA REVENIR QUAND BORDEL ??!! #secretstory #SS12 #please @endd #remettezsecret #secretstory12 #secreten2021 @tfx @TF1 — Julien Girod (@GirodJulien) September 25, 2020

Pour la petite histoire, La Ferme Célébrités a débuté pour sa toute 1ère saison en 2004. Elle était alors animée Christophe Dechavanne et Patrick Carmouze. A l’époque, le programme fût un tel succès, que la part d’audience de la chaîne s’élevait à 45,7%, avec 8,5 millions de téléspectateurs !

Cette 1ère saison avait été remportée par Pascal Olmeta, un ancien joueur de football. L’association qu’il représentait « Les Williams en Corse », ont ainsi pu bénéficier des 180 000 euros de gains. La dernière saison diffusée avait quant à elle, été présentée par Jean-Pierre Foucault et Benjamin Castaldi. Cependant, le public n’était pas vraiment au rendez-vous, et il n’y avait eu que 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne. Pour ce qui est d’une 4e saison, rien n’est encore certain…