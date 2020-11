La Flamme avec Jonathan Cohen sur Canal + : Déjà la fin de la 1ère saison ! Une seconde saison est-elle envisagée ?

Les fans de la série comique La flamme étaient tous câblés pour ne pas manquer la fin des aventures de Marc et de ses prétendantes sur Canal+. Cependant la question sur toutes les lèvres, est de savoir s’il y aura une 2e saison.

Jonathan Cohen revisite le bachelor !

La comédie déjantée La flamme, a été créée par Jonathan Cohen et Jérémie Galan. Fait de 9 épisodes au total, ils ont été diffusés chaque lundi depuis le 12 octobre 2020, à raison de 3 épisodes inédits chaque semaine. C’est ainsi que ce 26 octobre 2020, la série a pris fin et le moins qu’on puisse dire, les fans en redemandent.

Pour rappel, c’est sa passion pour les émissions de bachelor, ainsi que le film ‘’Burning Love’’ de Ben Stiller, qui a conduit Jonathan Cohen à se lancer dans cette aventure. Il s’agit surtout d’une satire délirante qui revient sur les rapports entre les hommes et les femmes.

A la conception de cette série qui détourne et revisite les codes des émissions de dating, on retrouve évidemment Jonathan Cohen, mais aussi Jérémie Galan et Florent Bernard. Pour ce qui est du casting féminin, il est tout simplement prestigieux.

En effet, nombreuses sont les actrices et humoristes talentueuses et célèbres, qui ont accepté de se prêter à ce jeu. Parmi elles, il y avait Ana Girardot, Florence Foresti, Adèle Exarchopoulos, Camille Chamoux, Géraldine Nakache, ou encore Leïla Bekhti.

Toutes s’amusent à incarner des personnages aux caractères aussi fous que divers. Le seul objectif : conquérir le cœur de Marc par tous les moyens possibles. Pour cela, les candidates doivent pouvoir obtenir des enveloppes dorées, qui garantiront bien évidemment leur place dans l’aventure.

Toutefois, la série se terminera-t-elle simplement sur Marc faisant un choix définitif, ou y aura-t-il une suite à La flamme ?

La Flamme aura-t-elle une saison 2 ?

Rien n’a encore fuité quant à une possible suite de la série La flamme. Il semblerait que Canal+ n’ait encore rien décidé, et l’audience de la série pour la dernière diffusion, pourrait être décisive.

Par ailleurs, Canal+ a quand même révélé que pour le moment, il y aurait des scénaristes qui se penchent sur le développement d’une potentielle suite pour la série. Notons qu’en ce qui concerne la série dont s’est inspirée Jonathan Cohen, (Ndlr : Burning Love de Ben Stiller), il y a eu 3 saisons, et dans la seconde, il était plutôt question d’une bachelorette !

Aussi, Jonathan Cohen semble être séduit par cette idée, puisqu’il a admis dans une conférence de presse, que cela pourrait être envisagé pour une possible 2e saison. Quant à connaître l’identité de celle qui pourrait incarner un tel personnage, c’est le mystère pour le moment.

Notons que l’actrice Camille Chamoux a elle, confirmé la suite de la série, ainsi que le fait qu’il serait question d’une bachelorette. Avec Youssef Hajdi, les 2 actrices ont avoué ne pas être contre un rôle dans une potentielle suite. D’après cette dernière : « L’idée de se retrouver sur un plateau ensemble avec l’univers des uns et des autres comédiens, je dis oui tout de suite ! »

Il clair maintenant que Jonathan Cohen adore les émissions de Bachelor, pourtant, l’acteur a révélé qu’il ne pourrait jamais participer réellement à un tel programme. Notons que dans la vie réelle, Jonathan Cohen est le compagnon de Piu Piu. Ensemble, ils ont une petite fille depuis l’année passée. Nul doute qu’il en aura des conseils à lui donner, quand viendra le moment…