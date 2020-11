La flamme : Le groupe Canal+ organise la fête de la Jean-Guile le 14 novembre !

Avec le contexte de la crise sanitaire qui est en train de sévir, il y a une préoccupation qui taraude les esprits des uns et des autres. Il s’agit de l’incertitude quant au déroulement de la période des fêtes. Heureusement, les Français pourront compter sur la Jean-Guile. Oui ! La fête du célèbre boulanger sera au rendez-vous dans les prochains jours et plusieurs personnes l’attendent avec impatience. C’est le groupe Canal+ lui-même qui avait fièrement annoncé la nouvelle. La fête fictive imaginée spécialement pour la série La flamme va se dérouler selon le programme traditionnel qu’on lui connaît si bien. Les réjouissances commenceront de 8h jusqu’à 15h 40 avant de reprendre de 19h jusqu’à 00h… Plus de détails dans la suite.

Des règles bien connues pour la Jean-Guile

Le programme de déroulement de la fête pourrait étonner plus d’un. Pourquoi ce creux dans les horaires ? En effet, il y a des règles bien strictes pour le jour de la Jean-Guile. Marc, le personnage célibataire dans la série La Flamme et incarné par le comédien Jonathan Cohen, est le seul qui n’était pas au courant de l’existence de cette fameuse fête. Il l’a appris d’une manière bien particulière dans la série.

À la Jean-Guile, il faut surtout éviter de faire comme Marc. Il faut opter pour des accoutrements non racistes et déguster de la tartine beurrée ! Rien de meilleur ! C’est l’occasion de s’amuser, de chanter la chanson qui est spécialement dédiée à cette fête et au-delà de tout, il y a la règle d’or : l’interdiction formelle d’applaudir. Cependant, une dérogation spéciale a été accordée pour cette édition. Le comité d’organisation a autorisé exceptionnellement la possibilité d’applaudir les membres du corps médical à 8 heures du soir.

Une pétition lancée pour que se déroule la fête

L’atmosphère était particulièrement anxiogène vu la période des fêtes qui approchent à grands pas. C’est pour rendre les choses plus agréables que Jérémie Galan l’un des cocréateurs de la série a pris la décision de lancer une pétition en ligne. Cette dernière avait pour objectif de remplacer la fête d’Halloween par la Jean-Guile.



Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il le désirait. Il n’a pu récolter que 74 signatures au total. On peut bien dire que ce fut un véritable échec et cela n’a fait qu’augmenter l’appréhension des uns et des autres. De toute évidence, la fête du boulanger aux bras courts n’avait pas encore joué sa dernière carte et elle sera au programme durant ce mois de novembre.

Une date retenue pour la Jean-Guile ?

C’est la date du 14 novembre qui est officiellement celle de la Jean-Guile. Il faut rappeler que le choix de cette date est loin d’être l’œuvre du hasard. En effet, ce jour de novembre a été retenu par le Comité Baguettes et Traditions (CBT) parce que c’est la date d’anniversaire de Jean-Guile. Un communiqué avait même été diffusé dans la presse. « La Jean-Guile 2020 sera célébrée le 14 novembre en partenariat avec Canal+. L’occasion pour les petits et les grands de s’amuser, chanter, danser et se ravir les papilles ».

La population attend déjà avec impatience cette date et tout est en train d’être mis en œuvre pour faire passer d’agréables moments aux uns et aux autres.