La Flamme : qui sont les prétendantes de Jonathan Cohen dans la nouvelle série de Canal+ ?

A partir du Lundi 12 octobre 2020, Jonathan Cohen embarque les téléspectateurs de Canal+ dans une aventure hilarante, avec sa série parodique “La Flamme”. Un casting de 13 actrices connues pour leur talent indéniable en tant qu’actrice ou humoriste, seront transies d’amour pour l’acteur. Aussi la série réserve bien des surprises…

Une série humoristique qui promet d’enflammer les soirées sur Canal+

C’est le 9 octobre 2020, que la série ‘’La flamme’’, a été présenté en avant-première du festival CANNESERIES. Il s’agit d’une série adaptée d’un film américain ‘’Burning Love’’. Il avait été produit par le célèbre acteur de cinéma Ben Stiller.

Pour ce qui est de La flamme, l’histoire parle d’un homme prénommé Marc, à la recherche de son âme sœur. Toutefois, il a une contrainte de temps, puisqu’il doit la trouver en 3 semaines. Heureusement ou pas, il a 13 prétendantes prêtes à tout pour lui.

La flamme est une nouvelle création originale Canal+. Le rôle de Marc est joué par Jonathan Cohen lui-même. C’est lui qui a réalisé la série en co-écriture avec Jérémie Galan et Florent Bernard. Il y aura en tout 9 épisodes, qui feront 26 mn à chaque fois. Le 1er épisode sera diffusé ce lundi soir, à 21h sur Canal+ !

Les belles prétendantes de Jonathan Cohen !

Elles sont belles et surprenantes, les prétendantes de Marc. Au casting de ces femmes qui semblent toutes avoir un âge figé à 28 ans, il y a Alexandra, qui est jouée par Leïla Bekhti. Elle veut coûte-que-coûte gagner l’amour de Marc, et n’hésite pas à le crier très fort !

Chataléré est interprétée par Camille Chamoux. Très caliente, elle n’hésite pas à dévoiler son cœur et même son corps, pour maintenir la flamme de l’amour entre elle et Marc.

Emilie, jouée par l’humoriste Florence Foresti, a eu un coup de foudre pour Marc dès le 1er regard…sauf que cela ne semble pas être réciproque…Concernant Claude (Marie-Pierre Casey), si les autres prétendantes sont figées à 28 ans, elle a certainement 28 ans x 3. Cela ne l’empêche de chercher l’amour de Marc.

Marina (Géraldine Nakache) est kinésithérapeute, et n’a peur de rien pour pouvoir conquérir son âme sœur. Quant à Manon incarnée par Céline Salette, elle est plus que déterminée pour séduire Marc pour ne plus être seule.

Valérie est une styliste. Sous les trait de Doria Tillier, elle peine à trouver la manière de lui faire comprendre son attirance. Gardienne de zoo, Soraya (Adèle Exarchopoulos) a plus d’un tour dans son sac pour faire succomber Marc.

Youssef Hajdi est une fleuriste dans le rôle d’Orchidée. Douce et calme, saura-t-elle attendrir le cœur de Marc ? Victoire (Laure Calamy) ne jure que par Jésus, qui est pour le moment, le seul homme de sa vie. Elle est convaincue que le Seigneur l’a destiné à Marc, et vice versa.

Sarah (Léonie Simaga) a besoin d’un père pour son bébé à naître. Son désir est que Marc en soit le père idéal. Malheureusement pour Anne (Ana Girardot) Marc ne voit pas qu’elle a tout pour plaire. Peut-être qu’avec le temps, l’institutrice parviendra à lui prouver le contraire.

La 13e prétendante de Marc est une surprise. Si personne ne connaît encore son identité réelle, on sait qu’elle se prénomme Anna dans la série, et qu’elle se cache sous un costume de panda. Parviendra –t-elle quand même à séduire Marc ?

Les 9 épisodes de La Flamme seront diffusés sur Canal+ et disponibles sur myCANAL. Il y aura 3 épisodes à chaque diffusion à partir de 21 h. pour les dates, ce sera les 12, 19 et 26 octobre 2020. On prend le rendez-vous !