La France a un Incroyable Talent 2020 : Le public et le jury valident unanimement les prouesses d’un danseur handicapé !

C’est la saison 15 pour La France a un incroyable talent. Dans ce 1er épisode de l’émission, le public et le jury découvrent Youcef, un danseur professionnel qui arrive à bluffer tout le monde malgré son handicap.

Ça commence très fort !

Comme annoncé depuis quelques temps déjà, la 15e saison de La France à un Incroyable Talent 2020 a enfin fait son grand retour sur M6. A la présentation, les téléspectateurs ont constaté le changement d’animateur, avec Karine Le Marchand qui a pris la place cette année de l’excellent David Ginola.

Concernant le jury, il est le même que celui de la saison 13, avec l’humoriste et magicien Eric Antoine, la chanteuse Hélène Ségara, l’humoriste Sugar Sammy, et la chanteuse et comédienne Marianne James. Dès le coup d’envoi, les 1ers numéros présentés par les candidats ont été impressionnants.

Cependant, il y en a un en particulier qui a le plus retenu l’attention de tout le monde. Il s’agit de Youcef, dont le nom d’artiste est Bboy Haiper. Danseur professionnel spécialisé dans le breakdance, l’artiste est un parisien dont les origines se trouvent en Algérie. Cela fait 20 ans qu’il pratique sa passion, malgré sa particularité.

En effet, Youcef est né avec une maladie qui fait qu’il ne se déplace qu’en béquilles. Dans l’émission La France a un incroyable talent, le portrait de chaque candidat est passé avant sa prestation sur scène. Dans celui de Youcef, il a expliqué s’être inspiré de son vécu pour créer ses chorégraphies puissantes.

Le public n’a pas été déçu par ses propos : « Mon histoire elle est un peu dure, mon père est mort quand j’avais 4 ans, c’était un officier de police et ma mère est morte aussi juste après. J’ai grandi tout seul c’était vraiment dur. J’ai découvert la danse quand j’avais 13 ans. Toute ma rage, tout ce que j’ai dans mon cœur, je le fais sortir dans la danse. La France a un incroyable talent, c’est un rêve, je me suis vraiment battu pour arriver devant vous aujourd’hui ».

Après cette entrée en matière, Youcef a donc fait son entrée sur la scène, et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa prestation a été exceptionnelle !

Un OUI unanime pour Youcef !

C’est avec la seule force de ses bras que l’artiste Youcef a réalisé sa fabuleuse prestation. Cependant, son numéro de break dance était si impressionnant qu’il a obtenu un standing ovation de tout le monde, aussi bien de la part du public, que des membres du jury.

Il faut dire qu’au vue de la difficulté des figures réalisées, personne n’a pu rester indifférente à la prouesse effectuée par Youcef. Fortement applaudi par le public et jury, les commentaires de ses derniers n’ont fait que confirmer la raison de cette ovation.

Marianne James a simplement lâché un sincère « Bravo ! », tandis qu’Hélène Ségara a salué le courage dont Youssef a fait preuve, confiant qu’elle adorait les personnes qui se dépassent, exercice que Youssef a plus que réussi, on est d’accord : « Vous avez été tour à tour un oiseau, une fusée, vous avez dépassé tout ce que vous étiez. Ces bras ne portent pas que ces jambes, ils portent également des choses très lourdes. Vous avez dû affronter beaucoup de choses pour être devant nous, le regard des autres, les préjugés et là vous êtes venu mettre une claque aux préjugés »

Hélène Ségara a fini son message en disant merci au danseur qui l’a vraiment ému. Dans la même dynamique, Eric Antoine a trouvé également que le jeu de danse de Youssef était incroyable. D’après ses propos : « C’est colérique, c’est violent, c’est intense, c’est essentiel. Il y a une lumière qui sort de toi, c’est incroyable, t’es un soleil »

Le vote a donc été unanime pour Youcef, et tous les 4 jurys étaient d’accord pour lui donner un grand OUI ! On espère pour lui qu’il ira le plus loin possible.