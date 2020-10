La France a un incroyable talent : découvrez cette incroyable danseuse suspendue par les cheveux !

Cette 15e saison de l’emblématique émission La France a un incroyable talent réserve décidément toujours de belles surprises. C’est à se demander comment les candidats peuvent-ils être aussi imaginatifs, année après année ! Et lors de ce 2e épisode de la saison, les talents et les surprises étant encore une fois au rendez-vous…

La compétition s’intensifie !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce 2e épisode a commencé sur les chapeaux de roue !

Alors que les premiers talents de la soirée, un père et sa fille, ont très largement fait l’unanimité dans le public grâce à leur danse électrique, Louis et sa maîtrise de l’équilibre, la force et l’agilité, a subjugué les membres du jury avec son numéro de Slackline. Un début d’émission tout en mouvement et en prouesses techniques.

Après les danseurs et les acrobates, place à la magie ! Eric Antoine a été ravi de recevoir un collègue magicien sur scène, car Klek Entõs, practicien en psycologie projective a bluffé tout le monde avec son numéro hypnotisant. Karine Le Marchand en est restée presque sans voix et Éric Antoine en a frissonné de plaisir !

Lisa et sa jolie reprise de Desireless “Voyage, voyage” ont également remporté un franc succès. Les membres du jury n’ont pu retenir ni leurs larmes ni leurs applaudissements.

Les talents étaient donc au rendez-vous ! Malheureusement, comme dans toute compétition, certains candidats ont dû être éliminés.

Un numéro tiré par les cheveux

L’un des talents qui marquera très certainement cette 15e saison, c’est Marion Crampe, 37 ans, et son numéro de suspension capillaire !

En effet, aussi surprenant soit-il la jeune femme a réalisé toute une chorégraphie tout en étant suspendue en l’air par les cheveux !

Le jury a bien évidemment était subjugué par cette prouesse technique et Marion a été sélectionnée pour passer directement en demi-finale !

Son avancée dans l’émission a d’ailleurs fait le bonheur de sa ville d’origine et de sa région toute entière ! Originaire de Lourdes, la jeune femme a passé une grande partie de sa ville dans la ville rose de Toulouse où elle a d’ailleurs reçu une formation de danseuse.

Aujourd’hui, Marion n’en revient toujours pas d’avoir pu montrer son talent si spécial au jury de La France a un incroyable talent, et de pouvoir, en plus, prétendre passer en demi-finale ! Un rêve devenu réalité pour la jeune sudiste !

De STAPS à la danse suspendue par les cheveux il n’y a qu’un pas !

On pourrait cependant s’interroger longuement sur ce concept de danse pour le moins particulier. Car il est rare de trouver des petites annonces pour des cours de danse suspendue par les cheveux. Alors la question à mille points : d’où lui est donc venue l’idée de ce numéro ?

À 18 ans, la jeune femme s’est inscrite en STAPS puis au CREPS de Toulouse et suivait des cours de danse au studio de James Carles à Toulouse.

Après ses études, Marion a décidé de partir tenter sa chance à Paris où elle aura la chance d’apprendre auprès des plus grands, de découvrir de nouvelles danses et de connaître son corps toujours plus en profondeur. C’est lors de ses recherches artistiques qu’elle sera notamment amenée à tester la pôle dance et la danse suspendue par les cheveux.

Un superbe parcours, qui a pris un nouveau tournant grâce à La France a un incroyable talent.

Et à la question “Est-ce que ça fait mal ?”, la jeune femme a répondu :« Tirez-vous les cheveux, voilà ! Eh bien c’est un dixième !« .

Mais la danseuse a également expliqué s’entraîner extrêmement dure pour préparer son corps et son mental à supporter la douleur, notamment grâce à la médiation.