La France a un incroyable talent : La magicienne Léa Kyle éblouit les téléspectateurs avec sa prestation !

Une magicienne très talentueuse spécialisée dans le quick change : un tour de magie qui consiste à se changer le plus rapidement possible.

Tout le monde connait l’émission La France a un incroyable talent. Au fil des années, on a vu passer des centaines de personnes les unes plus talentueuses que les autres. Les téléspectateurs ont déjà vu des magiciens, des chanteurs, des contorsionnistes, des acrobates et bien d’autres artistes. Cependant, cette nouvelle saison leur a réservé des surprises bien au-delà des espérances de certains. La prestation de la magicienne Léa Kyle le mardi 3 novembre dernier a bluffé le jury et les fans de l’émission. Il y avait de quoi susciter l’admiration puisque la jeune femme a réellement fait sensation…

Une prestation intéressante pour le troisième numéro de l’émission

Ça fait plus de deux semaines que l’émission La France a un incroyable talent fait des heureux dans les rangs des téléspectateurs. Si les prestations des candidats sont très intéressantes, il y en a eu un particulier qui a époustouflé les uns et les autres. Il s’agit des tours de magie de Léa Kyle.

La jeune femme maîtrise à la perfection le quick-change. Pour ce tour, la magicienne a dû changer ses vêtements plusieurs fois en quelques secondes. Léa Kyle a été exceptionnelle et les internautes n’ont pas eu d’autres choix que d’applaudir ses tours. La capacité de la jeune femme à se changer était carrément sidérante.

Les félicitations du Jury !

Même les membres du jury n’en sont pas revenus. Sugar Samy fut le premier à commenter la prestation de la jeune femme. « C’est le rêve de tous les hommes d’avoir une copine qui se change en deux secondes » avait-il dit en plaisantant. On l’a vu arborer des robes aux couleurs chatoyantes en passant par le rouge, le bleu canard, le blanc, la turquoise, etc.

Ce fut ensuite le tour du magicien Eric Antoine qui n’a pas manqué de la féliciter pour ses prouesses. « Je trouve que ce que tu amènes par rapport aux autres quick-change c’est les changes à vue. Tes changes à vue sont vraiment extraordinaires ! » avait-il déclaré avant d’ajouter que les méthodes de travail de la jeune femme étaient vraiment d’un tout autre niveau. « Je trouve vraiment que tu es en train de passer une étape par rapport à tout ce qui existait avant ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LFAUIT 🌟 (@incroyabletalent_off) le 19 Oct. 2020 à 9 :06 PDT



Suite à ses prouesses incroyables, la jeune femme a reçu une salve d’applaudissements de la part de toutes les personnes présentes dans la salle. Une chose est sûre, c’est que Léa Kyle n’a pas encore fini d’épater ses fans.

Les réactions des internautes sur les réseaux sociaux

Partout sur les réseaux sociaux, le talent de Léa Kyle fait l’unanimité. Cependant, il y a un aspect qui chiffonne les internautes et ils n’ont pas manqué de le faire savoir. En effet, ces derniers jugent que les prouesses de la jeune femme magicienne méritent un Golden Buzzer.

Ils ont bien été déçus qu’aucun des membres du jury ne le lui ait accordé. Certains estimaient même qu’elle était beaucoup plus méritante que les danseurs ayant présenté une chorégraphie inspirée du mouvement Black Lives Matter. Ces derniers avaient obtenu le fameux Golden Buzzer lors du tout premier épisode de cette saison qui a été diffusé sur M6. On attend de voir la suite.