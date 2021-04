La frange se conjugue avec de nombreuses coiffures, découvrez toutes les coupes

Contrairement aux idées reçues, le fait d’avoir une frange permet de structurer un peu plus facilement le visage. Vous ne serez donc pas déçu par le rendu puisqu’il sera beaucoup plus sympathique. Il faut bien sûr franchir ce cap parfois assez difficile, mais vous ne devriez pas le regretter. Oubliez les tutoriels sur Internet pour réaliser vous-même cette frange, car vous aurez sans doute un résultat catastrophique. Vous avez pu croiser des vidéos sur Instagram ou encore Tik Tok, qui dévoilent des méthodes désastreuses pour avoir une frange.

Quelques coupes de cheveux compatibles avec les franges

Si vous regardez les magazines dédiés à la beauté, vous pourrez constater que la frange est réellement au rendez-vous. Elle est polyvalente et elle s’adapte à toutes les morphologies du visage, mais également aux diverses envies. Pour dégager votre front et structurer le haut de votre tête, ne négligez pas la frange, car elle pourrait réellement changer votre visage. Si vous avez des hésitations, optez pour une application avec la réalité augmentée, vous pourrez alors la tester sur votre tête.

La frange courte sera parfaite avec un carré plus ou moins long et structuré, elle se termine juste au-dessus des sourcils .

. Pour un côté un peu plus années 70, vous pourrez choisir une coupe mi-longue avec un dégradé et une frange qui se termine au niveau des yeux.

La frange est aussi parfaite avec les cheveux longs, mais il sera préférable d’adopter dans ce cas une version effilée.

Ce sont bien sûr des idées qui pourraient vous orienter dans la bonne direction, mais n’hésitez pas à demander des conseils à votre coiffeur surtout s’il est visagiste. Il aura les bonnes informations pour vous aider à choisir la meilleure coupe de cheveux par rapport à cette frange que vous souhaitez adopter au plus vite.

Nous avons tendance à évoquer une frange lisse et droite, mais il y a également la version bouclée qui apporte du volume. Le carré est toujours très prisé avec cette méthode, vous pourrez avoir des boucles plus ou moins serrées ou légères. Le choix dépend de vos envies et de la forme de votre visage. Pour une frange longue, sachez que vous aurez un côté bohème qui revient aussi en force sur le devant de la scène.

La frange peut être droite, effilée ou encore courte

Contrairement aux idées reçues, le choix de la frange mérite clairement votre attention puisque les possibilités sont réellement nombreuses. Vous aurez une frange rideau comme peut le préciser le magazine Grazia au sein de son article qui traite de ce sujet, mais également la version effilée, dense, longue, courte, lisse, voire bouclée. À chaque fois, elle doit s’adapter à la morphologie de votre visage et à la coupe de cheveux. Par exemple, si vous optez pour un carré lisse, vous ne pourrez pas boucler votre frange, le résultat ne sera pas très sympathique. Par contre, vos cheveux peuvent être légèrement ondulés.

Tous les styles sont aussi au rendez-vous dans les salons de coiffure, c’est le cas du côté rock avec des cheveux ondulés, une frange longue. Pour un côté rétro, vous pourrez choisir un carré assez court avec le French Bob qui est apparemment la coupe de cheveux la plus à la mode depuis le début 2020. La frange s’arrête alors au niveau des yeux. Grâce à cette coupe de cheveux, vous pouvez aussi avoir un effet Baby Doll Rétro en optant des cheveux longs, effilés et une frange rideau. Cette dernière a clairement la cote dans tous les salons de France.