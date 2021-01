La galette des Rois de l’épiphanie 2021 : d’incroyables astuces pour ne pas être déçu et une bonne recette !

Généralement, l’épiphanie a lieu près de 12 jours après la naissance du petit Jésus, mais la date n’est pas toujours la meilleure.

En effet, il faut que la galette des Rois soit dégustée par exemple un dimanche alors que l’épiphanie 2021 est célébrée le 6 janvier.

Comme cette année, cette date tombe un mercredi, les Français ont eu l’occasion de déguster leur fameuse galette le premier dimanche de l’année. Vous avez sans doute pu constater que les centres commerciaux ont déjà proposé de nombreuses recettes.

L’art de reconnaître une bonne galette des Rois

Malheureusement, pendant l’épiphanie 2021, les déceptions peuvent être nombreuses, car les galettes peuvent être peu réjouissantes en bouche. Il faut alors quelques astuces pour sélectionner la meilleure et vous pourrez même vous lancer dans la réalisation de votre propre préparation.

Soyez vigilant à cause des prix trop faibles, il y a souvent des ingrédients peu sympathiques qui sont utilisés pour la conception .

. Attention, un prix trop élevé n’est pas toujours un gage de qualité, cela dépend bien sûr où vous pouvez l’acheter.

La couleur de la pâte est la plus intéressante pour le choix puisqu’il faut une teinte assez foncée.

Lorsque la galette est blanche, il y a de grandes chances pour que la pâte feuilletée soit industrielle.

La cuisson n’est pas celle escomptée, car les versions industrielles ne réagissent pas comme elles le devraient face à la chaleur, elles blanchissent.

Bonne galette des rois.

Les rayures sur la pâte peuvent aussi vous renseigner surtout lorsqu’elles sont très droites et réalisées avec une règle. Dans ce contexte, il y a de grandes chances pour que les galettes des Rois soient industrielles. Bien sûr, les recettes au Nutella, aux pommes ou encore aux fruits et à d’autres ingrédients ne reflètent pas la tradition, il faut une version pure beurre avec de la frangipane.

Quelques étapes pour votre propre galette des Rois

Si vous souhaitez être certain que la galette des Rois répond à tous les standards, la meilleure solution consiste à réaliser la galette vous-même en vous aidant de cette recette. Il faut être vigilant au niveau de la portion, car les ingrédients sont clairement caloriques. Nous vous conseillons donc pour la frangipane de prendre 250 grammes de beurre, 250 grammes de sucre et la même quantité pour votre poudre d’amande. Il faudra ensuite ajouter 4 oeufs entiers pour le côté onctueux et pour avoir une belle « crème » qui viendra garnir votre galette des Rois. Pour apporter un peu de goût et pour enthousiasmer vos convives lors de l’épiphanie 2021, nous vous conseillons d’ajouter un peu de rhum ou du kirsch dans la préparation.

La réalisation de la pâte feuilletée est assez complexe, mais la meilleure technique qui est donc la plus rapide consiste à opter pour une version prête à l’emploi. Certaines vendues dans les centres commerciaux sont plus réjouissantes que d’autres, n’hésitez pas à opter pour le haut de gamme.

Vous aurez alors deux cercles qu’il suffit de garnir avec la fameuse frangipane réalisée en amont et vous pourrez souder les bords avec de l’eau. Bien sûr, un jaune d’oeuf vous permettra aussi de dorer le dessus et vous aurez une couleur très sympathique à la cuisson. Pour les plus gourmands, il est aussi possible d’incorporer à la frangipane de la fleur d’oranger et des zestes d’oranges, voire d’un jus d’orange, cela dépend bien sûr des goûts et des préférences. Vous n’aurez aucune difficulté pour trouver des recettes sur Internet via la plateforme YouTube notamment. Suivez bien toutes les étapes notamment pour la pâte feuilletée.