La gelée royale, la meilleure solution pour lutter contre les virus et la fatigue de l’hiver

Lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, vous avez malheureusement une bonne dose de fatigue et surtout des maux dédiés à cette période. Le nez a tendance à couler, la grippe s’invite au programme ou encore le coronavirus, il y a aussi les rhumes traditionnels… Dans tous les cas, cette période de l’année est vraiment désagréable puisque vous avez une baisse de la luminosité qui peut aussi avoir un impact sur votre moral. C’est pour cette raison qu’il faut aider votre système immunitaire à vaincre cette monotonie et cette fatigue.

Consommer aisément la gelée royale au quotidien

Vous pouvez demander des conseils pertinents à votre médecin traitant ou encore à un pharmacien, mais il est facile de trouver de la gelée royale dans les officines. En effet, elle est vendue sous la forme des gélules ou encore des ampoules qu’il suffit de vider dans un verre d’eau ou encore votre jus d’orange. La consommation est vraiment simple et vous avez souvent des indications sur l’emballage qu’il ne faut pas mettre de côté.

La gelée royale sera parfaite le matin surtout si vous êtes à jeun, il s’agit du premier réflexe que vous devez réaliser dès votre réveil .

. Vous pouvez mettre le comprimé sous la langue et le laisser fondre le temps que vous vous préparez pour le travail.

Pour que le goût soit un peu plus sympathique, la gelée royale peut être associée à une cuillère à café de miel, mais ce n’est pas obligatoire.

Vous pourrez rapidement constater des effets bénéfiques au fil des jours, vous serez beaucoup plus robuste et surtout oins fatigué.

Bien sûr, la gelée royale n’est pas un remède miracle, vous devez aussi profiter d’une bonne nuit de sommeil et vous reposer le plus possible après une journée éreintante. Vous pouvez trouver plusieurs formes pour cette gelée royale et la meilleure concerne bien sûr la fraîche. Si vous connaissez une personne qui a des ruches, elle a sans doute récolté au cours de la saison de la gelée royale, elle vous apportera alors tous les bienfaits dont votre corps a besoin pour lutter efficacement contre les maux de l’hiver.

Vous pourrez bien sûr l’acheter dans le commerce et notamment les pharmacies sans oublier de suivre les préconisations de ces professionnels de la santé.

Attention au label pour la gelée royale

Comme c’est le cas pour de nombreux produits, vous avez malheureusement des versions qui sont plus réjouissantes que d’autres. En effet, la qualité n’est pas toujours celle escomptée et, si vous optez pour de la gelée royale qui ne tient pas toutes ses promesses, vous n’aurez pas les avantages pour votre système immunitaire et votre fatigue. C’est pour cette raison que le label GRF est primordial, il permet de savoir qu’il s’agit d’une gelée française qui respecte toutes les normes en vigueur. De ce fait, tournez-vous également vers des produits issus de l’agriculture biologique.

Par contre, regardez avec attention la provenance de votre gelée royale, elle ne doit pas être mélangée avec un autre produit comme peut le préciser Grazia ou encore être congelée. Elle doit bien avoir la même consistance que le miel, mais elle est souvent un peu plus liquide. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à lire les avis déposés par les clients concernant l’achat de cette gelée royale qui booste clairement votre système immunitaire. Il est souvent conseillé de faire une cure avant le début de l’hiver, mais, si vous êtes fatigué, vous pouvez tout de même l’adopter dès maintenant.