La guimauve : une plante aux vertus anti-inflammatoire et antitussive !

La guimauve en particulier s’est révélée être une solution pour lutter contre les inflammations et la toux. Beaucoup de personnes sont habituées à se rendre directement à la pharmacie pour s’acheter des médicaments dès qu’ils souffrent de certains maux. Quand il s’agit de la toux, on pense immédiatement à s’acheter un sirop pour soulager le mal.

Pourtant, il existe des plantes naturelles qui peuvent favoriser une guérison naturelle. D’ailleurs, la plupart des médicaments contre la toux que l’on retrouve à la pharmacie sont fabriqués à base des principes actifs contenus dans ces plantes miracles. La guimauve est l’une des plus efficaces et son utilité est reconnue depuis des décennies. Lisez la suite de cet article pour découvrir les bienfaits de cette merveilleuse plante.

Généralités sur la guimauve

De son nom scientifique Althaea officinalis, la guimauve est une plante vivace de la famille des Malvacées. Sa taille peut atteindre 1,5 mètre et elle pousse de manière spontanée sur les terres riches en sel des régions humides du continent européen et d’Asie occidentale. Cette plante possède des tiges très robustes, duveteuses et dressées.

Elle porte des feuilles palmées qui sont découpées en 3, 4 ou 5 lobes pubescents dentés. La guimauve est de couleur blanchâtre et fleurit en juillet-août. Cette période est idéale pour faire la cueillette de ses feuilles et de ses fleurs. Elle est utilisée dans certaines recettes de cuisine et ses racines peuvent être consommées après avoir été bouillies.

Quelles sont les utilités de la guimauve ?

Comme souligné un peu plus haut dans cet article, la guimauve possède plusieurs vertus. En effet, elle fait partie des plantes pectorales. Est appelée « plante pectorale », une plante qui sert à combattre les infections pulmonaires et bronchiques.

Les fleurs de la guimauve sont très riches en mucilages. Ces dernières possèdent des propriétés antitussive et anti-inflammatoire. Cela veut dire qu’elle permet de guérir la toux ainsi que les infections pulmonaires et respiratoires. Elle peut également être utilisée pour soulager les inflammations au niveau de la cavité buccale, de la gorge, mais aussi du pharynx.

Hormis ces vertus, la guimauve est également très efficace pour soulager de nombreux problèmes de peaux. C’est une très bonne alliée pour soigner les irritations de la peau et pour faire disparaître les ampoules et les eczémas.

Comment utiliser la guimauve

L’utilisation de cette plante ne peut être faite au hasard. Chacune de ses parties possède des particularités. Par exemple, les racines de la guimauve pourraient être plus efficaces que ses feuilles pour soigner une toux. Aussi, tout dépend de la posologie à respecter. Un surdosage pourrait vous faire ressentir des effets indésirables.

Pour les personnes adultes souffrant d’inflammation et d’irritation de la peau, seul un usage externe est recommandé. On peut appliquer une crème ou un onguent à base de racine de guimauve. Pour soulager les ampoules au niveau des pieds, il faut effectuer un bain des pieds avec une décoction de racine. Un dosage de 30g/L est recommandé.

L’utilité la plus reconnue de la guimauve est son action bénéfique pour soulager la toux. Les personnes souffrant d’inflammations bucco-pharyngées et de toux peuvent utiliser la guimauve par voie orale. Pour cela, il faut laisser infuser pendant 2h de temps 1 à 2 g de racine séchée de guimauve dans 200 ml d’eau chaude. L’intéressé boit ensuite la potion obtenue.

Une autre alternative est de se gargariser avec un verre d’eau chaude contenant 1 à 2 g de feuille de guimauve. L’opération est à reprendre trois fois par jour pendant une semaine. Ces traitements sont à répéter chaque jour pendant une semaine. Si aucune amélioration n’est remarquée, l’idéal serait de se rendre chez un médecin ou un spécialiste.