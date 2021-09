La journaliste Clémentine Sarlat est enceinte et attend son troisième enfant !

Clémentine Sarlat, la journaliste de France 2, vit des moments intenses dans sa vie de couple, pendant cette période de crise sanitaire. Est-ce des moments de joie ou de peine ? Ce sont bien des questions qu’on se pose tous. Découvrons l’univers mouvementé de la jeune femme blonde qui est actuellement enceinte de son troisième enfant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Sarlat (@clemsarlat)

La troisième grossesse de Clémentine Sarlat : une grande nouvelle

La journaliste Clémentine Sarlat déjà mère de deux petites filles est actuellement enceinte de son troisième enfant. Une nouvelle très réjouissante qu’elle a partagée sur son compte Instagram le mercredi 8 septembre 2021 dernier. Elle dévoile donc ainsi, son baby bump y compris la date prévue pour son accouchement qui est fixée pour février 2022.

Cependant, il faut toutefois notifier que malgré la joie qui l’anime actuellement, Clémentine Sarlat, n’avait pas prévu l’arrivée d’un enfant à cette étape de sa vie. Et cela, puisqu’elle venait à peine d’accoucher de sa cadette, il y a environ 17 mois seulement. Une période qui n’a pas été si facile pour elle, car les premiers mois de grossesse se sont révélés très compliqués. Elle avoue également ne pas être prête à reprendre une pause de si tôt, dans sa carrière de journaliste sportive, ce qui devient obligatoire. De même, elle reconnaît que cet heureux événement inattendu l’a beaucoup bouleversé.

En effet, elle songeait notamment à avancer et faire un petit bout de chemin avant de s’en arrêter encore. Mais visiblement, tout a basculé et ses plans ont changé. Bien au-delà de tout ceci, elle reste optimiste et compte sur le soutien de son compagnon, pour lui rendre la tâche plus facile. C’est une nouvelle qui a vraiment enflammé la toile et qui a enthousiasmé la grande majorité de ses abonnés. Clémentine Sarlat a-t-elle une vie de famille mouvementée ou pas ?

Clémentine Sarlat, sa vie de famille

Clémentine Sarlat, la journaliste de France Télévisions, en couple avec l’ancien rugbyman Clément Marienval est l’heureuse maman de deux petites filles. Ses deux tourtereaux filent le parfait amour depuis quelques années déjà. La première fille du couple du nom d’Ella est née en 2017 et la deuxième qui s’appelle Jasmine est née le 28 mars 2020. Une vie privée plus ou moins mouvementée avec l’arrivée de ces bouts de chou.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Sarlat (@clemsarlat)

Clémentine Sarlat, la journaliste

Clémentine Sarlat, originaire de la région bordelaise, est née le 2 mars 1988. Passionnée par le sport depuis son jeune âge, la jeune blonde travaille pour deux émissions phares de France 2. Il s’agit de Tout le sport et Stade 2. Bien avant cela, Clémentine Sarlat, avait étudié l’histoire à l’université. Toujours, dans le cadre de ses études, elle avait passé un an en Angleterre grâce à un échange Erasmus. C’est de là que vient sa vocation pour le métier de journaliste sportif.

En effet, Clémentine Sarlat est une jeune femme avec de nombreux atouts. Hormis son expertise en sport, elle parle également l’anglais et le français couramment. C’est précisément, ce qui lui a permis de couvrir plusieurs événements sportifs en occurrence le tennis. En parallèle à tout cela, la jeune femme blonde rejoint l’émission Télématin. Elle y présente une rubrique sportive.