La meilleure recette des croissants, elle est simple et adaptée à tous les profils !

S’il vous reste quelques gourmandises, vous pourrez bien sûr les recycler en suivant les directives de Michalak. Ce dernier propose une sorte de pudding très facile à réaliser et il vous permet de ne pas jeter ces viennoiseries. Pour cette recette des croissants, il faut bien sûr préparer votre pâte feuilletée et c’est relativement long. Nous vous proposerons à la fin de cet article une astuce qui est intéressante, mais elle reste moins savoureuse.

Préparez d’incroyables croissants pour toute la famille

La vidéo vous propose clairement toutes les astuces pour bien réussir cette recette, mais si vous le souhaitez, il est possible de multiplier ou de diviser les ingrédients, cela permet d’adapter le nombre de pièces à vos envies. La première étape consiste à préparer tous les ingrédients notamment pour la base de la pâte.

Il faut bien suivre toutes les étapes et ne sauvez pas les différents tours pour aplatir la pâte puisqu’elle reste importante pour avoir un joli feuilletage .

. Vous devez mélanger 500 grammes de farine, 50 grammes de sucre, 10 grammes de sel et 130 grammes d’eau.

130 grammes de lait sont aussi recommandés pour avoir une pâte assez homogène, pensez à ajouter 20 grammes de levure fraîche.

Faites en sorte que le sel et la levure ne se mélangent pas, car vous pourriez entacher l’étape destinée à faire lever la pâte.

Si vous avez un robot pâtissier, c’est très efficace puisque vous aurez une belle préparation. Il est nécessaire de prévoir pendant deux minutes une force moyenne puis pendant 10 minutes, augmentez la vitesse et attendez que la pâte se décolle complètement du contenant. Lorsque cette étape est terminée, vous pouvez faire reposer à température ambiante la pâte feuilletée pendant près d’une heure.

À la fin de ce délai, il suffira de la dégazer avec votre main puis de la placer pendant bien 30 minutes au réfrigérateur. Je vous conseille ensuite de suivre les directives de la vidéo, car il faut bien respecter les différents tours pour la pâte, cela permet d’avoir un croissant bien développé. Pour les pains au chocolat, la base est forcément la même, il suffira d’ajouter du chocolat si vous le souhaitez.

Une astuce pour des croissantes très rapides ?

Comme vous pouvez le constater, avec les temps de repos, ainsi que la préparation, il faut bien quatre heures pour avoir une belle pâte. Il est possible d’adopter deux astuces qui ne seront pas aussi savoureuses que celles proposées dans cet article. Vous pouvez tout de même acheter de la pâte congelée et il suffira d’enfourner les croissants ainsi que les pains au chocolat en respectant les préconisations du fabricant. Vous pouvez aussi acheter une bonne pâte feuilletée, il suffira de façonner les petits triangles et de les dorer avec un jaune d’oeuf.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cook & Record (@cook_and_record)



Pour qu’il soit plus facile à appliquer sur les croissants, je vous conseille de prendre seulement le jaune d’oeuf et de le diluer avec un peu d’eau. Une cuillère à soupe est amplement suffisante et vous aurez un oeuf plus facile à utiliser pour dorer les croissants. Lorsque le petit-déjeuner sera au rendez-vous, il suffira de placer les croissants si vous le souhaitez dans le micro-ondes pour qu’ils soient bien chauds. Pour les conserver, enfermez-les dès la fin de la cuisson dans du film plastique. Cela leur permet de conserver tout le moelleux et vous aurez des croissants très sympathiques que vous pourrez ensuite garnir avec de la pâte à tartiner ou encore de la confiture si vous le souhaitez.

Consommez ces gourmandises avec modération puisqu’ils ont une bonne quantité de beurre et l’impact sur votre ligne pourrait être désastreux.