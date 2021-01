La meilleure salade d’hiver qu’il faut préparer à toute la famille ! Voici notre recette complète !

Il est toujours agréable d’avoir une salade en hiver surtout si le repas est assez copieux. En effet, alors que les températures ont tendance à baisser, il est intéressant de limiter l’apport en calories avec des recettes moins gourmandes, mais tout à fait sympathiques à déguster. Nous vous proposons alors cette solution que vous pouvez bien sûr adapter en fonction de vos préférences. Il y a de nombreuses recettes du même genre sur le site du magazine Elle et vous ne serez vraiment pas déçu puisque vous aurez une multitude de préparations.

Quels sont les ingrédients à préparer ?

En hiver, certaines salades sont renversantes et vous n’êtes pas contraint de déguster la version classique avec une vinaigrette et des jeunes pousses. En effet, le magazine en ligne vous propose une association très gourmande et il existe bien sûr des déclinaisons si certains ingrédients ne vous conviennent pas. Misez toutefois sur des produits de saison pour être certain de faire le plein d’énergie et de vitamines.

Vous avez besoin de la poitrine fumée que vous pouvez remplacer par des lardons ou du jambon .

. Le pain de campagne aura aussi une place de choix, mais optez pour du pain complet si vous ne l’aimez pas.

Vous devrez préparer de l’huile d’olive, de la mâche, de la roquette et des endives rouges.

Pour la sauce, il suffit de mélanger d’une cuillère à café de moutarde et trois cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou balsamique si vous l’appréciez.

Vous pourrez aussi prévoir du roquefort ou un autre fromage si vous n’êtes pas un adepte de celui-ci.

La recette se termine avec des cerneaux de noix que vous remplacez aisément par des amandes par exemple.

Vous aurez une salade traditionnelle avec une base de mâche et de roquette ainsi qu’une vinaigrette allégée. Si vous souhaitez diminuer la quantité de vinaigre, c’est tout à fait possible, il suffit de combler le manque avec un peu d’eau afin de l’allonger. Vous perdez ainsi de matières grasses, la salade est toujours aussi gourmande, mais vous êtes certain que l’apport calorique ne sera pas excessif. Vous pouvez aussi ajouter d’autres ingrédients si vous le souhaitez comme des raisins secs.

Comment préparer cette délicieuse recette d’hiver ?

Pour que la poitrine fumée soit chaude, il faut la mettre au four pendant 10 minutes environ avec un thermostat à 6. Vous devez ensuite découper de petits morceaux avec le pain que vous aurez pu sélectionner et il est préférable de les faire dorer au préalable avec un grille-pain ou dans une poêle avec un peu d’huile d’olive. Vous choisissez le meilleur format en fonction de vos envies, n’oubliez pas par contre d’absorber l’excès de gras avec de l’essuie-tout. Préparez ensuite la salade avec la roquette et la mâche qu’il faut passer sous l’eau afin d’enlever tous les résidus.

Découpez de petites feuilles pour les endives et passez aussi sous l’eau ces dernières. Vous pouvez ensuite réaliser la sauce avec les ingrédients cités au préalable et ajoutez la salade, les endives, la poitrine fumée ainsi que le pain que vous aurez pu transformer en petits croûtons. Ces derniers sont vendus prêts à l’emploi dans le commerce si toutefois vous n’avez pas de pain sous la main. Ajoutez ensuite le roquefort que vous pouvez émietter et vous aurez les cerneaux de noix qui apporteront un peu de croquant. Vous pouvez manger cette salade composée au déjeuner ou au dîner.

Nous vous proposons quelques vidéos pour décliner cette salade d’hiver selon les envies.