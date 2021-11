La nouvelle apparition de Laurent Baffie, son nouveau visage surprend la toile !

Laurent s’est totalement métamorphosé. L’humoriste a fait une apparition tout récemment, qui a surpris plus d’un. Certains ont pu le reconnaître avec beaucoup de difficulté. Face aux réactions des internautes sur son visage, l’homme de 63 ans s’exprime.

Laurent Baffie arbore un visage tout nouveau

Laurent Baffie est apparu sur le plateau de l’émission On n’est pas couché animé par Laurent Ruquier. Et ce, après un bon moment loin des écrans. Cette apparition subite dans le talk-show de France 2 a surpris plus d’un. L’humoriste avait un tout nouveau visage. De quoi fait réagir naturellement les internautes.

En effet, Laurent Baffie s’est montré tout chevelu sur le plateau. Il s’est aussi laissé pousser la barbe pour son plus grand bonheur. C’est un look entièrement nouveau et surprenant à la fois. Face à la nature de ce changement radical, les internautes ne se sont pas empêchés comme à leur habitude d’émettre certaines hypothèses. Pour plusieurs, l’humoriste aurait fait recours à la chirurgie esthétique.

Face aux suppositions non fondées des internautes, Laurent Baffie décide de réagir pour mettre les choses aux clairs. Il est resté fidèle à lui-même et s’est exprimé avec beaucoup d’humour. Il affirme « J’ai fait des implants et les poches sous les yeux, il y a deux ans et les gens le découvrent maintenant ». « Pour le blanchiment de l’anus, je vous tiens au courant », a-t-il poursuivi. Une manière astucieuse probablement de montrer qu’il n’a pas de compte à rendre.

L’origine de l’humour de Laurent Baffie

L’humoriste reste fidèle à lui-même, quelle que soit la situation. Sur le plateau de On n’est pas couché, il profite de l’occasion et revient sur son enfance. Il donne de plus amples détails sur l’origine même de son humour.

Il affirme « Je l’ai travaillé parce qu’à l’école j’ai vu que c’était une arme et moi j’étais pas très baraqué ». « Je ne savais pas bien jouer au foot, je n’avais pas vraiment les moyens de fédérer », a-t-il ajouté.

Il déclare par la même occasion que son sens de l’humour a été bien plus tard une arme pour les filles. Il poursuit donc « Je me suis rendu compte que c’était un moyen d’avoir un groupe et d’être une sorte de leader ». Quoi de plus intéressant pour celui qui sait tout naturellement apporter de la joie aux téléspectateurs ?

View this post on Instagram A post shared by Laurent Baffie TV (@laurentbaffietv)

Laurent Baffie, sa vie

Laurent Baffie est un humoriste, animateur de radio et de télévision, auteur, écrivain français et metteur en scène aux multiples talents. II est né principalement à Montreuil en Seine le 28 avril 1958.

En 1997, il fait une apparition dans le film La Cible de Pierre Courrège. Il y joue le rôle d’un reporter, pour son plus grand bonheur. Après avoir réussi à mêler avec succès sa passion des animaux avec celle du cinéma, il se lance dans la réalisation de Hot Dog qu’il a écrit. Il s’agit d’un court métrage humoristique. Dans ce dernier, Laurent Baffie fait preuve d’une incroyable créativité.

Le court métrage en question est récompensé au festival international du film fantastique de Bruxelles pour son plus grand bonheur. L’humoriste est marié avec Sandrine et le couple a quatre enfants qui font leur fierté au quotidien. Il s’agit de Jérémy, Mélody, Benjamin et Bastien.