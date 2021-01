La nouvelle mode coiffure en 2021 : le carré long fait des ravages ! Découvrez comment vous l’approprier !

C’est aujourd’hui un fait et plus personne ne peut le nier : les coupes de cheveux courtes sont parfois bien plus belles que les coupes longues pour les femmes. Et si vous cherchez un conseil en termes de coiffure, alors vous devriez plutôt demander à un professionnel comme à un coiffeur plutôt que de suivre les conseils de vos amis ou de votre famille.

Pour vous convaincre, vous pouvez également choisir de regarder les clichés suivants qui pourront vous convaincre à coup sûr ! Finalement, il suffit parfois de changer sa coupe de cheveux pour être une autre personne. Il faut toutefois choisir la meilleure solution.

Coupes de cheveux : c’est le moment de vous mettre à une coupe au carré, c’est la grande mode cette année !

Pendant des années entières, les femmes avaient les cheveux très longs, et cela ne posait de problème à personne. D’ailleurs, ce n’est certainement pas un hasard si certains hommes déclarent aimer encore les cheveux longs par rapport aux autres coupes de cheveux pour les femmes.

En effet, ces dernières ont eu souvent l’habitude de voir leurs aînées avoir les cheveux plus longs, et on comprend donc qu’elles font très naturellement ce choix par habitude ou par simple imitation. Mais dans la réalité, ce n’est pas nécessaire, et d’ailleurs tous les experts le disent : les nouvelles coupes de cheveux qui sont les plus à la mode sont les coupes courtes au carré !

C’est pour cette raison d’ailleurs que de plus en plus de coiffeurs conseillent à leurs clientes d’opter pour une coupe au carré qui pourra leur aller à ravir. En effet, comme vous pouvez le constater dans les différentes photos qui suivent, l’avant/après sur ces coupes de cheveux est assez impressionnant, et d’ailleurs personne ne s’attendait à ce que le résultat soit autant à la hauteur. Il faut bien dire que couper ses cheveux longs n’est pas un geste anodin pour une femme : c’est parfois le fruit de plusieurs mois, et même plusieurs années passées sans se couper les cheveux.

Quand certaines femmes choisissent du jour au lendemain de se couper les cheveux pour avoir une coupe au carré, le moins que l’on puisse dire c’est que c’est une très forte prise de risques et que celle-ci est souvent une très grande source de stress pour les femmes qui essayent de faire ce choix tant bien que mal.

Porter la coupe au carré : une coupe de cheveux très simple à réaliser et un choix possible pour toutes les femmes !

C’est désormais une réalité : vous pouvez sans problème porter une coupe de cheveux au carré, on en voit de plus en plus dans la rue et même certaines grandes actrices françaises et internationales ont d’ailleurs fait ce choix. Pour les coiffeurs, ce n’est pas une coupe de cheveux qui est très complexe à réaliser. En effet, il s’agit pour eux des coupes les plus simples, notamment parce qu’ils apprennent à les réaliser lors de leurs études.

L’avantage d’une bonne coupe au carré est que vous pourrez très bien choisir de la porter avec une frange, une mèche, et même avec des cheveux bouclés ! Comme vous pouvez le constater dans ces photos d’avant / après, les possibilités ne manquent donc pas et vous pourrez choisir de coiffer vos cheveux au carré comme bon vous semble : cela est très simple et ne vous prendra que quelques minutes après en avoir fait la demande à votre coiffeur.