La Princesse de Montpensier (Netflix), de retour sur la plateforme pour tous les fans de romance !

Elle a donc négocié les droits de diffusion du film La Princesse de Montpensier afin de les aider à réviser leurs cours de littérature. Les classes de terminales L vont être ravies !

Netflix, plateforme de streaming particulièrement prisée par les adolescents et les jeunes adultes, a tenu à leur témoigner du soutien en ce temps de confinement lié à l’épidémie du nouveau coronavirus. Alors que depuis le début de la crise, les écoles primaires, collèges et lycées sont fermés afin d’éviter la propagation du Covid-19, les futurs bacheliers sont inquiets. En effet, ces derniers vont devoir se préparer depuis chez eux à passer l’épreuve du baccalauréat, si toutefois elle n’est pas reportée. Il faut donc parvenir à se motiver depuis son domicile afin d’ouvrir ses cours et continuer à apprendre ses leçons.

Une situation qui peut parfois s’avérer bien difficile, d’autant plus lorsque l’on est abonné à la plateforme de VOD Netflix et que la tentation de découvrir les nouveautés streaming du mois d’avril 2020 est grande ! C’est pourquoi la plateforme de streaming préférée des jeunes a décidé de négocier les droits du film La Princesse de Montpensier, réalisé par Bertrand Tavernier. Une bien belle manière de réviser ses cours de littérature, notamment pour les élèves en terminale littéraire qui doivent étudier le roman écrit par Madame de Lafayette, au programme du bac L.

Ainsi, comme l’a demandé une certaine Nina sur Twitter, ce film sorti en 2010 sera bien ajouté au catalogue de Netflix, dès le 15 avril prochain, en voilà une bonne nouvelle !

j'ai envie de revoir la princesse de montpensier maintenant qui veut me rejoindre — tapis (@aIittIeIife) August 2, 2020

La Princesse de Montpensier, film adapté du roman de Madame de LaFayette, au programme du bac L

La Princesse de Montpensier, long-métrage à retrouver dès le 15 avril sur la plateforme de streaming Netflix, est une production franco-allemande réalisée par Bertrand Tavernier. Sorti en 2010, ce film inspiré de la nouvelle éponyme de Madame de Lafayette, est un long-métrage historique se déroulant sous la Renaissance. La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier a notamment obtenu le césar des meilleurs costumes lors de la 36e cérémonie des César de 2011.

Le film met en scène l’histoire d’amour entre le duc de Guise et Mlle de Mézière, obligée d’épouser le prince de Montpensier. Au casting de ce long-métrage : Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Gaspard Ulliel, Raphaël Personnaz et Grégoire Leprince-Ringuet.

Cette reconstitution historique signée par l’un des meilleurs réalisateurs français est merveilleusement portée par Mélanie Thierry, dont le personnage incarne parfaitement la condition féminine au XVIe siècle. La princesse de Montpensier est entourée de quatre hommes qui représentent chacun à leur façon les stéréotypes masculins de l’époque. Cette adaptation très littéraire de Madame de Lafayette possède une distribution soignée et une distribution prestigieuse. Au final, le film La Princesse de Montpensier se révèle être une oeuvre très pédagogique qui permettra aux bacheliers de réviser avec plaisir leur programme littéraire !