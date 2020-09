La PS5 : déjà en rupture de stock avant même sa sortie officielle en France ! Bonne nouvelle pour Xbox ?

La PS5 ne sortira que le 19 novembre et l’intégralité du stock de PS5 pour la France est déjà épuisé.

La demande parait beaucoup plus importante que prévu

En effet, seulement quelques heures après l’ouverture des précommandes, de grands sites e-commerce tels qu’Amazon et Cdiscount ont rapidement annoncé leur rupture de stock. Pour Amazon, le site a annoncé sa rupture de stock 15 minutes après avoir annoncé l’ouverture des précommandes.

Jugée comme étant la meilleure console ayant le meilleur rapport qualité/prix du marché, la PS5 s’arrache comme des petits pains. Il est à noter que Sony a produit deux variantes de la PS5 : la PS5 classique vendue à 499,99 euros et la PS5 Digital Edition vendue à 399,99 euros. Nous reviendrons sur les différences entre les deux modèles dans les lignes qui vont suivre.

En ce moment, et officiellement, la PS5 n’est plus disponible nulle part ailleurs. Existe-t-il une alternative ? Oui, il est toujours possible de se renseigner auprès des revendeurs de jeux vidéo. L’idéal est de courir en magasin le 19 novembre. Il est cependant probable que les prix soient un peu plus élevés, compte tenu des demandes importantes.

Une PlayStation dominatrice face à une Xbox attentive ?

Microsoft a annoncé que les précommandes pour la Xbox Series X et la Xbox Series S seront lancées le mardi 22 septembre. Pour la France, la précommande sera disponible mercredi dès 9h du matin. La question se pose : les nouvelles consoles de Microsoft auront-elles le même succès que celles de Sony ? Nous obtiendrons la réponse dans 2 jours.

Microsoft a souligné en tout cas que le nombre de consoles produit sera limité. Cela veut dire que la probabilité de pénurie de la Xbox Series X et la Xbox Series S est très élevée. Toutefois, comme pour le cas de la PS5, les Français pourront toujours se renseigner auprès des revendeurs le 10 novembre, date de sortie officielle des deux consoles Xbox.

Vous pourrez précommander votre Xbox Series X auprès de :

Amazon

Fnac

Micromania

Boulanger

Auchan

Microsoft Store

Quant à la Xbox Series S, il n’y aura que trois sites pour en réserver. A savoir :

Fnac

Amazon

Auchan

PS5 « normale » ou PS5 Digital Edition ? Xbox Series S ou Xbox Series X ?

Comme pour le cas de la PS4 Slim et la PS4 Pro, la PS5 a également deux variantes. À part le prix, la seule différence entre les deux PS5 est le lecteur Blu-ray. Seule la PS5 « classique » (ou normale) en sera pourvue. En cela, les deux PS5 sont équipées des mêmes technologies.

Contrairement à Sony, Microsoft a créé deux versions de la Xbox Next Generation dont l’une est plus performante que l’autre. La Series S à 300 euros est une version légère de la console, tandis que la Series X à 500 euros regroupe toutes les qualités d’une console puissante. La Series X ne sera pas capable de lire en 4k. Les joueurs se contenteront alors du 1440p.

Quoi qu’il en soit, les consoles Next Generation des deux géants ont des caractéristiques hallucinantes les unes que les autres. Exceptée la Series S de Xbox, les utilisateurs pourront bénéficier d’une résolution en 4k pour une totale immersion. Les joueurs du monde entier estiment qu’elles sont prêtes à rivaliser leur rival éternel, le PC