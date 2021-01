La purée de Cyril Lignac : elle est onctueuse et il donne quelques astuces pour qu’elle soit renversante

La purée est sans doute la préparation qui est appréciée par toute la famille que ce soit, les enfants, les adultes, les seniors. Il faut toutefois une recette de qualité pour que le rendu soit à la hauteur de toutes les attentions. Si la quantité de beurre est trop importante, vous avez un rendu assez lourd et difficile à digérer. A contrario, si elle est trop faible, vous aurez pratiquement l’impression de manger de l’eau aromatisée avec du lait. Cyril Lignac vient donc à votre secours en vous proposant la meilleure recette.

Le secret de Cyril Lignac pour sa purée onctueuse

Bien sûr, deux ingrédients sont indispensables pour la préparation de la purée, vous avez le beurre et les pommes de terre. Le chef qui était largement présent sur Tous en Cuisine, l’émission phare de M6 a toutefois une astuce pour vous combler. Bien sûr, le choix des pommes de terre reste très important pour avoir un goût sympathique et une texture intéressante. Le chef vous propose de sélectionner la ratte puisqu’elle est parfaite pour ce repas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RTL (@rtl_france)

Alors qu’il est présent pour sa chronique sur RTL, il décide de livrer quelques secrets pour la préparation de la purée .

. Pour que la purée soit lisse, vous devez bien cuire les pommes de terre, car dans le cas contraire, elle sera granuleuse.

Il est aussi important de bien éplucher les pommes de terre, vous pourrez plus facilement les écraser.

Au lieu de prendre de l’eau, Cyril Lignac conseille d’utiliser du lait pour faire cuire les pommes de terre qui seront beaucoup plus onctueuses.

Vous écrasez ensuite cet ingrédient principal avec un outil adapté, vous ajoutez ensuite le beurre pour que le rendu soit agréable en bouche. Le chef ajoute aussi de la crème fraîche toujours pour le côté lisse et onctueux. Il a également un secret intéressant, car il ajoute une gousse de vanille qui change réellement le goût de la purée et les saveurs sucrées pourront clairement plaire aux plus jeunes.

Comme vous avez pu le comprendre, la purée de Cyril Lignac est très facile à préparer et son ingrédient mystère mérite forcément votre attention. Il a également donné les dosages précis pour que vous puissiez préparer bientôt cette purée.

Quelles sont les quantités pour les ingrédients ?

Finalement, la liste pour vos courses est assez faible puisque vous devez prévoir un kilo de pommes de terre, et de préférence des rattes pour les raisons évoquées au préalable. Ne faites pas l’impasse sur le lait chaud qui remplace l’eau et vous aurez besoin de 12.5 cl environ et il doit être bien chaud. Vous ajoutez ensuite 70 grammes de beurre au minimum et vous pouvez même grimper jusqu’à 100 grammes en fonction de la texture que vous souhaitez. Il faut également choisir un beurre de grande qualité, évitez alors les références de premiers prix des centres commerciaux, car vous n’aurez pas le goût escompté.

Cyril Lignac vous propose ensuite une gousse de vanille fraîche que vous pouvez laisser dans la purée après avoir sorti tous les grains. La cuillère à soupe de crème fraîche apporte clairement un peu de gourmand et vous ne devriez pas être déçu de cette purée. Sur le compte Instagram de la radio, Cyril Lignac dévoile en vidéo sa recette et suivez bien toutes les étapes pour réussir à 100 % la recette. Sachez que, sur son compte, il propose aussi différentes préparations qui pourront satisfaire toute la famille. Les internautes sont nombreux à regretter sa présence dans l’émission Tous en Cuisine qui a été remplacée par la boulangerie.