La raie sur le côté ou au milieu : voici le meilleur choix pour votre coiffure !

Toutes les femmes cherchent la meilleure coupe de cheveux et ce n’est pas si facile. Vous pouvez vous rapprocher d’un coiffeur visagiste qui aura les compétences pour vous aider en fonction de la morphologie de votre visage. La Science a également pu étudier la raie qui se porte au milieu ou sur le côté. Le choix n’est pas anodin puisque vous changez votre visage et la coiffure n’est clairement pas la même. Il faut alors effectuer plusieurs tests pour déterminer celle qui vous convient le plus.

La Science se penche sur cette question de la raie

Les femmes ont de nombreuses coiffures qu’elles peuvent adopter en 2021 puisque les versions vintage reviennent à la mode. Que ce soit pour des cheveux longs, courts, très longs ou mi-longs, le choix est vaste, mais il ne convient pas toujours à la forme de votre visage, d’où l’intérêt d’être très vigilant.

Une étude de 2018 qui a été relayée par Grazia nous informe sur le choix de la raie qui peut être au milieu ou sur le côté .

. L’université de Winniped a utilisé plusieurs profils pour déterminer la coiffure qui convient le mieux.

Comme certaines femmes peuvent le penser, un profil serait plus flatteur, il serait alors judicieux de l’adopter pour vos photos.

Apparemment, la Science a estimé que la raie au milieu était beaucoup plus intéressante, car la symétrie permet de sublimer le visage. Bien sûr, la beauté est difficile à définir puisque chacun aura finalement sa propre définition. Certaines femmes n’apprécient pas la raie au milieu, elles ont tendance à penser que c’est « ringard », d’autres l’adoptent et pensent qu’elle est beaucoup plus moderne. Finalement, le choix dépendra essentiellement de vos préférences et de votre envie.

Il suffit de se positionner devant un miroir, de brosser les cheveux et de tester la raie au milieu. Vous pourrez ensuite tester la raie sur le côté que ce soit à gauche ou à droite. Pour cette dernière, il est même possible de plaquer les cheveux sur le côté pour avoir un côté viking ou encore réaliser une tresse plaquée qui semble être à la mode si vous regardez tous les magazines spécialisés.

Si vous avez besoin de conseils, de nombreux tutoriels sont disponibles sur Internet et vous avez des applications comme TikTok et Instagram qui vous réservent parfois de belles surprises.

Porter la raie sur le côté en fonction de la longue de vos cheveux

Plusieurs coupes sont possibles si vous adoptez la raie sur le côté, mais vous aurez plus de possibilités si vous avez des cheveux longs. Le carré court sera aussi très apprécié par les femmes et vous pourrez même le dégrader afin de structurer un peu plus votre visage. Pour les cheveux longs, vous pouvez rendre cette coiffure moins volumineuse et un peu plus sympathique, cela vous évite d’avoir une coiffure encombrante par exemple.

Certaines femmes adoptent aussi le chignon bas qui ne cesse de se retrouver dans les magazines de mode puisqu’il est toujours tendance que ce soit au bureau ou lors d’une soirée. La queue de cheval basse marque également des points, c’est aussi le cas pour le One Shoulder, qui était très apprécié par les stars. Vous avez donc besoin de déporter votre chevelure sur un seul côté de la tête en privilégiant également cette raie. Sur Instagram, certaines stars n’hésitent pas à dévoiler leur coiffure et les coiffeurs professionnels proposent aussi des conseils très pertinents.