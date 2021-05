La recette d’une brioche légère et moelleuse sans robot ni four avec 5 ingrédients est surprenante

Vous avez sans doute réalisé de nombreuses recettes pour la brioche et le rendu n’est pas toujours celui escompté. Elle est trop compacte, peu goûteuse ou encore sèche. Les problématiques sont nombreuses, mais cette femme a peut-être la recette qui pourra vous satisfaire. Elle semble être révolutionnaire puisque vous avez 5 ingrédients, il est même inutile de miser sur un four et un robot. Comme c’est le cas pour ces contenus qui suscitent un fort engouement, vous avez rendez-vous sur Tik Tok.

Les 5 ingrédients incontournables pour votre brioche

Que ce soit pour le goûter ou encore le petit-déjeuner, vous ne pourrez pas vous passer de cette brioche onctueuse. Il est possible de la déguster avec plusieurs ingrédients comme la pâte à tartiner ou encore du beurre mou, voire de la confiture. Elle peut être classique ou légèrement grillée ou préparée comme du pain perdu.

Vous avez donc besoin de 300 grammes de farine, de 4 oeufs entiers, de 30 grammes de sucre et de 30 grammes d’huile de colza ou de maïs .

. Vous devez aussi ajouter 5 grammes de levure sèche, mais un sachet de levure boulangère fera aussi l’affaire.

La recette est très simple puisqu’il suffit de mélanger dans un saladier la farine, les oeufs, le sucre ainsi que la levure.

Lorsque la pâte est bien homogène, vous pouvez incorporer l’huile et n’hésitez pas à mélanger avec vos mains pour que la brioche soit bien aérée. Il est inutile d’avoir un robot pâtissier, mais il faudra bien mélanger tous les ingrédients pour éviter notamment les grumeaux qui seront désagréables lors de la dégustation. Vous devez ensuite obtenir une boule qu’il faut laisser reposer 30 minutes à température ambiante.

Une délicieuse brioche préparée très rapidement

Après ce temps de pose, chassez l’air en frappant délicatement la pâte et découpez-la en plusieurs parties égales. Préparez un moule afin de déposer les différentes boules les unes à côté des autres. Vous devez à nouveau laisser votre brioche reposer pendant près de 30 minutes en positionnant un film plastique au-dessus. Beurrez la surface de votre gourmandise et laissez à nouveau reposer pendant 15 minutes en réalisant quelques trous dans ce film plastique.

La cuisson est clairement insolite puisque vous devez opter pour le bain-marie ou la vapeur. Suivez bien les directives de la vidéo publiée sur l’application Tik Tok pour réussir la préparation de cette délicieuse brioche qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous pourrez constater que le résultat est vraiment surprenant alors que vous n’avez pas besoin d’un four ou encore d’un micro-ondes.

Les commentaires sont également positifs pour cette recette insolite de la brioche qui est rapide à réaliser.