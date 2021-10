La rude vie amoureuse d’Eva Darlan : la star était trompée et battue par son ex-mari !

La violence conjugale est un fait qui prend de plus en plus d’ampleur au sein des couples. Il en est pas moins pour l’infidélité également. Ce sont des situations peu reluisantes qu’Eva Darlan a connu. Celle qui est actuellement à l’affiche du téléfilm Meurtre à Lille a vécu une terrible histoire avec son ex-mari. Elle était plus que violentée.

View this post on Instagram Une publication partagée par Eva Darlan (@eva.darlan)

La relation malsaine d’Eva Darlan avec son ex-époux

L’actrice Eva Darlan fait visiblement partie de cette liste interminable de femmes qui ont vécu des violences conjugales dans leur vie. Elle a même évoqué ce chapitre très affligeant de son existence dans son livre Crue et nue, le manifeste de mon corps. Il faudrait noter que cette femme a réellement eu affaire à un pervers narcissique, un vrai fou comme elle le qualifie.

En effet, l’actrice Eva Darlan a été malheureusement sous l’emprise d’un homme pendant près de huit longues années. C’est sans omettre également les soucis immobiliers qu’elle avait à l’époque.

Cet homme, qui s’était présenté à elle comme un vrai chevalier blanc, n’a pas tardé à lui montrer son vrai visage. Et ce, dès le lendemain seulement de la cérémonie de leur mariage. Elle affirme « Nous vivions dans une maison au fond d’une impasse à Bourg-la-Reine dont il ne payait pas le loyer ».

Celle qui avait reçu un véritable traumatisme dans sa vie de couple ne s’en arrête pas là. Elle affirme également que c’est l’arrivée des coups et la découverte d’un véritable réseau de maîtresse qui a créé le déclic en elle. C’est en ce moment qu’elle a véritablement compris qu’elle avait affaire à un pervers narcissique, un fou. « J’ai fait mes valises » a-t-elle poursuit.

Une période marquante pour Eva Darlan, son bourreau enfin derrière les barreaux

« J’étais suivie, sous médicaments, à deux doigts de l’hospitalisation » a déclaré l’ancien agent secret. Elle poursuit « Je me disais que ma fille ne méritait pas d’avoir une mère comme moi ». Pendant longtemps, elle a dû faire en sorte de cacher les marques pour ne pas que son enfant remarque les traces des violences. Très triste comme histoire. Fort heureusement, l’actrice a pu se libérer des griffes de cet homme sans âme.

Ce dernier a été condamné après des mois de procédure. Et ce, à la peine vraiment ridicule de trois mois de prison avec sursis et 1500 euros d’amende. Une peine que la comédienne trouve très peu naturellement compte tenu des années d’enfer qu’elle a subi. « Mais j’ai été reconnu comme victime » a-t-elle conclu.

View this post on Instagram Une publication partagée par Eva Darlan (@eva.darlan)

Eva Darlan et sa carrière

Eva Darlan née à Paris en septembre 1948 a tourné Une histoire simple de Claude Sautet. C’est un film pour lequel elle est nommée aux César du cinéma. La jeune femme est durant de longues années l’égérie de Jean-Michel Ribes. Elle a eu à tourner les séries humoristiques Merci Bernard et Palace avec de dernier.

Comédienne ; productrice, et réalisatrice française, Eva Darlan a plus d’un tour dans son sac. Elle connaît un long parcourt inspirant jusqu’à ce jour.